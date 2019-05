Héctor Bonilla sigue activo pese a la edad y al cáncer

Lejos de bajar el ritmo, a sus 80 años Héctor Bonilla apunta a vivir más vidas como actor, por lo que esta semana iniciará el rodaje de una película donde será un macho admirador de Pedro Infante.

La cinta, aún sin título, será el debut cinematográfico del productor Gerardo Gatica, hombre detrás de “Museo”, “Bayoneta” y “Un Padre No Tan Padre”.

"Tengo un papel episódico para esta comedia. Yo le sugerí al director que a este personaje, que es un macho mexicano que vive en Estados Unidos, le pusiera un bigote pedroinfanteado, pero blanco, porque es un hombre que se ha abierto paso él solo”.

"Para él, su Pedro Infante es como la Virgen de Guadalupe. Esa es la facha de este personaje, un contraste con el protagonista que es un chavo que viene a México con toda la influencia de Estados Unidos y que yo lo impulso a ser macho", adelantó el primer actor.

Para la filmación, Bonilla se rapó, decisión que no es efecto de su tratamiento contra el cáncer de riñón, enfermedad que no lo detiene. "Tengo energía, me siento muy distinto del momento en que se me diagnosticó el cáncer cuando no tenía ganas de moverme. También estoy haciendo teatro; hay muchos planes", afirmó.

El próximo ganador del Ariel de Oro a la trayectoria dijo no tener arrepentimientos de su vida, pero confía en hacer más cosas para su carrera.

"Todos le tenemos temor (a la muerte), o cuando menos no nos queremos morir. Ahora, decir algo como: 'Este pobre hombre'... no, cumplí 80 años, ya viví varias vidas. Yo cruzo los dedos porque independientemente de esto viva cinco o 10 años más", dijo.

Bonilla develó la placa por las 200 representaciones de “Cats” la noche del sábado en el Teatro Centenario Coyoacán junto con sus compañeros de elenco en la obra “Los Mosqueteros del Rey”: Alejandro Camacho, Patricio Castillo y Pablo Valentín.