ESPN tendrá documental sobre exjugador de básquetbol dominicano Felipe López

El martes 30 de abril, ESPN estrenará una nueva película en la serie 30 for 30, ganadora de los premios Peabody y Emmy, “The Dominican Dream” (El sueño dominicano). Presentando la trayectoria del jugador de básquetbol profesional retirado, Felipe López, “The Dominican Dream” se estrenará a las 9 p.m. ET en ESPN y en ESPN Deportes (español), marcando el debut, por primera vez, de una película de la serie 30 for 30 en sus versiones en inglés y en español en simultáneo en ambas señales.

Dirigida por Jonathan Hock (Survive and Advance, One and Not Done, Of Miracles and Men), de amplia experiencia en las series 30 for 30, producida por Phil Aromando y Alex Evans, y presentada por Reese's, “The Dominican Dream” es un retrato de los inmigrantes dominicanos de Nueva York en las décadas de los 80 y 90, visto a través de los ojos de una familia amorosa, cuyo hijo menor, Felipe López, se convirtió en el jugador de básquetbol de secundaria mejor calificado de la nación, y llegó a ser considerado como el próximo Michael Jordan.

López luego llegaría a lo más alto que uno pueda imaginarse en su carrera, luego comenzaría una caída estrepitosa hasta tocar fondo, solo para volver a levantarse. Acogido como un héroe inmigrante, luego considerado un gran fracaso estadounidense, López finalmente encontraría la felicidad no como jugador de básquetbol, sino como el hombre que siempre estuvo destinado a ser.

La película, que se proyectará en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York en abril, presenta entrevistas con el exjugador de béisbol dominicano Alex Rodríguez, los exjugadores de básquetbol Chauncey Billups, Chris Mullin, el famoso ejecutivo de marketing deportivo Sonny Vaccaro, entre otros.