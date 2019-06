Así honran al veterano actor Héctor Bonilla

Sin angustia ni afanes existenciales, con ganas de seguir disfrutando la vida, y haciéndole frente al cáncer de riñón, el primer actor Héctor Bonilla fue homenajeado en la Cineteca Nacional por una trayectoria fílmica que, según sus palabras, siempre fue marginal.

"Estaré dando la batalla, a ver hasta dónde logro salir. Pero no crean que está tan grave la cosa.

"Cumplí 80 años el 14 de marzo, entonces esto ya son horas extras y estoy muy contento. Si puedo vivir 10 años más, ¡qué propinota! No estoy angustiado ni azotado. Simplemente quiero seguir trabajando en lo que amo", dijo Bonilla anoche.

Desatando las risas, el veterano histrión aclaró además que si está pelón no es por ninguna quimioterapia, sino por una película que prepara al lado del director Gerardo Gatica.

La estrella de Rojo Amanecer, quien el lunes recibirá el Ariel de Oro, recalcó que agradece los premios, pero no se envanece con ellos.

"No pretendo ser estatua para que me caguen los pajaritos", bromeó.

Su currículum cinematográfico, con más de 40 títulos, lo llamó "poco afortunado".

"Esta película, exitosísima, que catapultó a Gael García y Diego Luna a la internacionalización (Y Tu Mamá También, de Alfonso Cuarón) está basada en un libro de donde se sacó una siniestra película que yo hice, 'Narda o el Verano' (de Salvador Elizondo).

"Es el mismo caso. Nada más que la película de Juan Guerrero, ópera prima, es horripilante, y la otra es una gran película", opinó con humor.

Entre las butacas de la sala en que se llevó a cabo el acto se encontraban amigos de Bonilla, como el actor Bruno Bichir y el cineasta Juan Antonio de la Riva.

En el presidium, aunque sin tomar la palabra, lo acompañó la primera actriz María Rojo, cómplice del homenajeado en diversas aventuras fílmicas, como Rojo Amanecer (1990), Crónica de un Desayuno (2000) y María de mi Corazón (1979), que fue proyectada.

"Esto me llena el corazón de agradecimientos a todos los que han participado en mi carrera, en particular a María, con quien hice la mejor película de Jaime Humberto Hermosillo, María de mi Corazón, con guión de Gabriel García Márquez. Fue de esas veces en las que encajan todas las cosas".

"No soy adepto a la autocomplacencia", dijo Héctor Bonilla.