Christian Tappan no habla inglés, pero logra actuar en la tercera temporada de ‘Snowfall’ y con Nicolas Cage

La ambición de Christian Tappan por crecer dentro del medio del entretenimiento lo llevó a participar en un proyecto totalmente en inglés, aún cuando no domina el idioma.

De acuerdo con el actor, la pasión que le tiene a su profesión fue mayor que el miedo que lo invadió al momento de grabar las escenas de la tercera temporada de Snowfall, serie protagonizada por Amin Joseph, Isaiah John, Damson Idris, entre otros.

“Yo hablo un 40 por ciento el inglés, tenía que estar muy pila a las instrucciones, estar pensando en el personaje, actuarlo y pronunciarlo bien. “Es decir, el reto fue meterme a los matices a los que los americanos están acostumbrados. Fui por un personaje de 2 capítulos y me quedé 6 y donde se quedó abierta la historia por si la quieren seguir”, afirmó Tappan en entrevista.

De nacionalidad colombiana aunque nacido en México, Tappan pudo llegar al proyecto gracias a sus créditos en series como El Señor de los Cielos y La Reina del Sur 2. “Mi inglés es de calle, de aprenderlo a punta de oído. Pero después de esta experiencia me meteré a estudiarlo. Sería una tontería mía no hacerlo, porque el trabajo gustó. “Abrí la puerta más grande que muchos de mis compañeros llevan años allá y no se les ha dado”, expresó.

Anuncio

Próximamente, a Tappan también se le podrá ver como miembro de un cartel mexicano en la cinta Running with the Devil, donde compartió créditos y escena con Nicolas Cage. “Hay una parte fuerte de la secuencia y al final, me veo con Nicolas Cage e interactuamos un rato. Lo que me sorprendió de él fue que cada vez que repetíamos la toma, Cage llegaba a su marca, igualito, no cambiaba nada, ni la forma de respirar y llenaba la escena con su presencia”, sostuvo.

Entre sus futuros proyectos se encuentran el estreno de la cinta colombiana Lava Perros, la segunda temporada de Distrito Salvaje y Operación Pacífico.