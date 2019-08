Autor original de ‘Game of Thrones’ asegura que el final de las novelas será diferente al de la serie

El escritor George R. R. Martin dijo que el final de la serie “Game of Thrones” no influirá en la forma en la que él culminará “Canción de Hielo y Fuego”, la saga de libros en los que se basó la producción.

“No, no influye. No cambia nada en absoluto. No puedes complacer a todos, así que debes complacerte a ti mismo”, dijo el novelista en una entrevista para The Observer.

Aunque no quiso dar más detalles sobre los dos textos siguientes que culminarán su historia, Martin habló sobre algunas de las teorías que sus fans han hecho sobre cómo se conducirá la trama de estos. “Algunas (de las teorías) tienen razón y algunas están equivocadas. Se enterarán cuando termine”, añadió.

El también guionista expresó que la producción de HBO afectó la forma en la que se desenvuelve su día a día, ya que le trajo cambios que le han dificultado su proceso creativo. “No creo que haya sido muy buena para mí. La misma cosa que debería haberme acelerado realmente me detuvo”, contó.

“Todos los días me sentaba a escribir e incluso si tenía un buen día, me sentía terrible porque pensaba: ‘Dios mío, tengo que terminar el libro. Solo he escrito cuatro páginas cuando debería haber escrito 40'”.