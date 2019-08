Taylor Swift y los Jonas Brothers, cerca de sus fans en los Teen Choice Awards

Después de recibir sus tablas de surf, los ídolos adolescentes premiados en los Teen Choice Awards optaron por navegar entre sus fans con agradecimientos cargados de comprensión y empatía hacia los problemas juveniles. Con premios honoríficos, Taylor Swift y los Jonas Brothers protagonizaron la fiesta de anoche (celebrada por primera vez en Hermosa Beach, California) con sencillez, afirmando que jamás serán perfectos y que, al igual que todas las personas, han tenido momentos difíciles.

“Una cosa que desearía haber sabido cuando era adolescente es que los errores son inevitables. Está bien cometer errores y sólo quiero que sepas, si estás siendo duro contigo mismo por equivocarte o sentirte avergonzado, que es normal.

“Eso es lo que te va a pasar en la vida, todos vamos a tener algunos rasguños. Estamos viviendo en un mundo y tiempo locos, así que por favor, sé amable contigo mismo y defiéndete a ti mismo”, dijo Swift, quien recibió el primer premio Icon, tabla decorada con imágenes de sus gatos.

Taylor Swift (Reforma)

La cantante fue presentada por la futbolista sensación, Alex Morgan, quien la definió como una aguerrida figura que pelea por la paridad salarial y la defensa de sus derechos como artista. Los Jonas Brothers, quienes regresaron este año a la música, estuvieron presentes a lo largo de la gala mediante cápsulas en las que recordaban sus participaciones en los premios, aparecieron al final tras una divertida introducción del actor Jack Black, en un intento por hablar español.

“Creo que para nosotros, lo más importante es que compartamos con ustedes que esas cosas por las que sienten que están siendo señalados o intimidados, algo que los define en la adolescencia, pueden convertirse en lo que los hace especiales. Es su regalo, es su poder”, dijo Kevin al recibir el premio Década. Canciones que estuvieron de moda, como “Baby Shark”, y hasta concursos por ver quién tomaba más selfies en 20 segundos hicieron gritar a los adolescentes presentes, quienes aplaudieron actuaciones musicales como la de CNCO, votados como Artistas Latinos.

Uno de los primeros galardonados fue Robert Downey Jr., elegido como Actor en Película de Acción, quien fue acompañado en el escenario por niños vestidos de Iron Man que lo ayudaron a gritar: "¡Los amamos 3 mil!”. Avengers: Endgame dominó la noche al llevarse cuatro premios, incluidos a Película de Acción, Villano de Película y Mejor Actriz para Scarlett Johansson.

Por compromisos laborales algunos de los premiados no pudieron asistir y agradecieron a través de videos, como Shawn Mendes y el elenco de Riverdale, consentido de las pasadas dos ediciones que en esta ocasión tuvo tres premios. TABLA Triunfadores de la noche Película de Drama: After Comedia: Locamente Millonarios Actor de Película Fantástica: Will Smith, Aladdin Película del Verano: Spider- Man.

Lejos de Casa Programa del Verano: Stranger Things Actor de Comedia Televisiva: Jaime Camil, Jane the Virgin Artista Masculino: Shawn Mendes Artista Femenina: Billie Eilish