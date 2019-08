Confirma Geraldine Bazán ruptura de su noviazgo con Santiago Ramundo

View this post on Instagram

A las personas que nos siguen y nos quieren... Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas, y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos, hace dos meses y medio, tomar caminos diferentes. Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos: el amor es energía, por eso no se extingue sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan. Santiago y Geraldine