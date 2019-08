La serie Beverly Hills 90210 apuesta por la nostalgia

Los acordes de guitarra del icónico tema de la serie Beverly Hills 90210, compuestos por John E. Davis, sonarán una vez más con el regreso de los protagonistas del show noventero a la televisión.

La historia de 1990, creada por Darren Star, se enfocaba en la vida de un grupo de adolescentes rodeados de lujos en Beverly Hills, California, mientras asistían a una exclusiva secundaria. Casi 30 años después, la mayor parte del elenco original está listo para refrescar el show y mostrar su legado a las nuevas generaciones. En BH90210, los protagonistas se interpretarán a sí mismos, mientras intentarán revivir la serie que les dio fama, idea que nace a partir de que se reencuentran en una convención en Las Vegas.

“Habiendo tomado caminos separados desde la serie original, que terminó 19 años atrás, el elenco se reunirá en una convención de fans por su 30 aniversario, avivando antiguos romances, riñas y sentimientos. “Al terminar el fin de semana, Tori Spelling sugiere que se haga un reboot de 90210", explicó la cadena FOX en un comunicado.

Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris y Brian Austin Green se sumaron al proyecto desde un inicio, mientras que Shannen Doherty, quien abandonó la serie en su cuarta temporada, se unió en abril tras la muerte de Luke Perry, quien interpretaba a Dylan McKay, su pareja en el programa.

“Fue un momento crucial para decir: ‘Está bien, puedo volver a interpretar a este personaje’. “Lo hice por muchas razones, en especial para honrar a Luke, quien era muy importante para mí y para honrar su memoria como parte del show”, expresó Doherty en Entertainment Tonight.

Perry falleció el pasado 4 de marzo debido a un derrame cerebral, una semana después de que se anunciara el reboot BH90210. Ante su ausencia, la producción le dedicará uno de los seis episodios. “Lo hemos honrado y lidiado con esto de todas las maneras respetuosas posibles. Él está en nuestros corazones todo el tiempo, entonces es prácticamente como si estuviese aquí", compartió Garth.

Esta versión del show, con un toque de reality ficcionado, estrenará en EU este 7 de agosto, por FOX. TABLA ¿Los recuerdas? Con bajo perfil y aferrados a mantener su fama, los actores originales han sido mantenerse activos. Jason Priestley (Brandon Walsh) Edad: 50 años Proyectos: protagonizó las series Call Me Fitz (2010-2013) y Private Eyes (2016-2019). Shannen Doherty (Brenda Walsh) 48 años Protagonizó la serie Charmed (1998-2008) y la película Celos Asesinos (2018). Jennie Garth (Kelly Taylor) 47 años Protagonizó junto a Amanda Bynes la serie Lo Que Me Gusta De Ti (2002-2006).

Ian Ziering (Steve Sanders) 55 años Protagonizó las 6 películas de Sharknado (2013-2018) y participó en la serie de Malibu Rescue (2019).

Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) 58 años Participó en la serie Código Negro (2015-2016) y la película Nota Suicida (2016). Brian Austin Green (David Silver) 46 años Participó en la serie Desperate Housewives (2009-2011) y Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008-2009).



Tori Spelling (Donna Martin) 46 años Participó en la película Scary Movie 2 (2001) y en la serie Smallville (2007-2009). * Luke Perry (Dylan Mckay) 52 años Participó en la serie Riverdale (2017-2019) y protagonizó la película Love in Paradise (2016).

Legado televisivo El fenómeno de Beverly Hills 90210 se extendió en otras series juveniles. Melrose Place (1992-1999) Creada por Darren Star como una alternativa para jóvenes adultos, con unos protagonistas que viven en un complejo de apartamentos en West Hollywood.

Algunos personajes de 90210 aparecieron en el show, que se extendió por siete temporadas (227 episodios). Models Inc. (1994-1995) Se centra en una agencia de modelaje de Los Ángeles dirigida por Hillary Michaels (Linda Gray), la madre de Amanda Woodward (Heather Locklear) en Melrose Place.

Fue cancelada en 1995 por baja audiencia. 90210 (2008-2013) Remake que retoma la esencia de la serie original, donde dos chicos de Kansas deben adaptase a la vida social de la secundaria West Beverly Hills. Reaparecen Garth, Doherty y Spelling en roles pequeños. Duró cinco temporadas y fue cancelada en 2013. Melrose Place (2009-2010) El remake de la serie de 1992 se emitió en Estados Unidos por la cadena CW y fue cancelada en 2010 por su baja audiencia, tras una única primera temporada. Pasado y presente - Beverly Hills 90210 obtuvo el puesto 20 en el Top 100 de las Mejores Series de los Últimos 25 Años, publicado por la revista Entertainment Weekly. -

La serie clásica ha sido parodiada en programas como Saturday Night Live, Family Guy, The Mickey Mouse Club, The Simpsons, The Ben Stiller Show y RuPaul’s Drag Race. - Tori Spelling, quien interpreta a la esposa de Brian Austin Green en el programa, cumple años el mismo día que su pareja en la vida real, Megan Fox. -

El showrunner Patrick Sean Smith abandonó en mayo la producción del reboot. Paul Sciarrotta ocupó su lugar y dirigirá la serie junto a sus cocreadores, Chris Alberghini, Mike Chessler y los siete protagonistas. - Christine Elise McCarthy, quien interpretó a Emily Valentine, la novia conflictiva de Brandon, y Carol Potter, quién dio vida a la madre de Brandon y Brenda, formarán parte del reboot.

NÚMEROS

*14.36 tuvo la serie original 292 episodios duró el show 10 temporadas se extendió 14 premios televisivos 3 nominaciones al Globo de Oro

Cifras en millones de espectadores