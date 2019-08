A Lorena Herrera que no le gane la vanidad

Tiene 30 años haciendo ejercicio, lo hace por salud y porque padece hipotiroidismo, pero Lorena Herrera lamentó que hoy en día la mayoría de las personas asisten al gimnasio solo por vanidad.

Precisamente porque lucir saludable es parte de su vida, la curvilínea lanzó una canción que lleva por título “Cardio”, con la que quiere poner a bailar a sus fanáticos y para que la escuchen mientras trabajan su cuerpo. “Cuando yo empecé a ir un gimnasio, hace 30 años, casi era la única mujer, iban puros hombres tipo luchadores, nada qué ver con los gimnasios de ahora. El gimnasio era horrendo”, recordó.

Sin embargo, agregó, ella ve que la mayoría de los que asisten su intención no es tanto apostar a una vida saludable. “Es más por el rollo de vanidad, por tener un buen cuerpo. Como que últimamente la cultura es muy fuerte en base a tener un cuerpo espectacular”, expresó la curvilínea.

Lorena Herrera (Reforma)

Anuncio

“Considero que hay demasiados vacíos interiores en el ser humano y creen que por tener un cuerpo espectacular o estar bonitas, van a tener la aceptación de los demás y el cariño o el amor de un hombre y no es así". Puedes estar hermosa por fuera y tener un cuerpo y una cara divina, pero si no has llenando el interior vas a estar vacía y habrá un sufrimiento, aseguró la actriz y cantante.

“Se volvió como una moda, pero más que nada por vanidad, por verse bonita al espejo, no tanto por salud”. Indicó que ejercitar el cuerpo es muy positivo porque se activan ciertas hormonas y sustancias que ayudan a tener una mejor salud, más energía y vitalidad.

A pregunta directa de qué fue lo que la motivó a ir al gimnasio, indicó que primero fue por las clases de aeróbics. “Estaba muy chavita, tenía muy buen cuerpo, así que no fue tanto por moldearlo. Empecé primero por clases de aeróbics, me gustó, vi que era bueno. No puedo negar que en aquel tiempo cuando empecé a ver los cambios en mi cuerpo dije: ‘no lo dejo’.

En su caso, aseguró, tiene que hacer ejercicio cardiovascular para segregar hormonas de crecimiento que la ayudan a estar mejor. “Pero, independientemente que tengas un problema de salud, el ejercicio es fundamental para llegar a los 70 u 80 años y no necesites que alguien te ayude a salir del coche para mantenerte vital y con energía”, indicó.