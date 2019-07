Tiempo de descansar para Chabelo por causa de dolores

Luego de haber trabajado por más de 45 años consecutivos en televisión abierta con su programa En Familia con Chabelo, Xavier López considera que es momento de descansar y disfrutar de sí mismo, así como de su familia.

“Estoy bien, gracias a Dios. Por el momento no hay proyectos, trato de descansar”, afirmó el actor de 84 años de edad, en entrevista. La idea de estar más tiempo con sus allegados surgió tras haber finalizado el programa que lo dio a conocer en muchas generaciones, por ello sus participaciones actorales disminuyeron.

La última colaboración que tuvo fue en la cinta Complot Mongol (2019), junto a actores como Damián Alcázar, Eugenio Derbez y Bárbara Mori, entre otros. No pudo asistir a la promoción del proyecto, debido a que en su momento estaba superando una cirugía programada, como él mismo notificó a través de sus redes sociales.

El actor reveló que sufre de su espalda y que los dolores son consecuencia de una problemática de joven. “Cuando estaba en la universidad era luchador. Se me rompió el espacio intercostal o intervertebral, no recuerdo, y por eso es que he tenido algunas dificultades”, expresó.

Anuncio

A pesar de la relativa ausencia de Xavier, el público sigue recordándolo y dándole muestras de cariño en cada lugar a donde lo identifican. Ejemplo de ello fue este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México previo a abordar su vuelo a Miami, Florida, donde cientos de personas se acercaron a pedirle autógrafos y fotos.

“Es una gran emoción (ver el cariño de la gente) y le doy gracias a todos”, dijo, mientras se fotografiaba con chicos, jóvenes y adultos. Después de alborotar por unos instantes a la gente, Chabelo emprendió su viaje a Estados Unidos para pasar un tiempo con su familia.