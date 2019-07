Platanito ha sabido vivir ‘sin miedo a la critica’

Aunque hace 10 años Platanito se disculpaba por no entender los límites en la comedia, ahora está dispuesto a entrarle a casi cualquier tema para hacer reír. El también conductor cambió la peluca por un sombrero y sus vestimentas coloridas por ropa negra, que luce sobre su moto, para demostrar su faceta cómica más pesada, en la que no teme a las opiniones.

“La gente tiene doble moral. En estos 10 años, han pasado cosas peores que haber contado un chiste de un tema del que a la fecha no hay responsables. ¿Cuántos políticos no son rateros y han hecho cosas horribles? ¿Cuántos padres no son pederastas? Eso sí es malo, contar chistes no.

“Vengo sin miedo a la crítica, soy comediante y la gente de doble moral de va a tener que acostumbrar o no verme. Hay otras opciones, pero a quien escojan va a pasar lo mismo porque la comedia viene de las tragedias”, expresó el payaso en entrevista.

Platanito (Reforma)

Anuncio

En su nueva gira como Platanito Heavy, con la que recorrerá la República, el payaso demostrará lo pertinente de su cambio de imagen al burlarse de situaciones del mundo actual, pero también al exponer situaciones de su vida, como los cambios de sus hijos por la adolescencia. Para el comediante, no hay límites con tal de divertir a la gente, pues sabe que el humor es una manera de gozar la vida.

“A mí no me cuesta trabajo encontrarle lo divertido a las cosas malas o negativas, ¡al contrario!, en mi familia nos reímos de la muerte. Me gustaría invitarlos a un velorio de mi familia, parece que es un show, pero es una forma de dejar el dolor y la amargura para dedicarnos a vivir”, aseguró.

Acompañado de su banda, Los Lunáticos, el payaso buscará divertir con los contrastes, como cuando sus compañeros toquen cumbias vestidos de rockeros. Por la polarización política, Platanito prefiere no inspirarse de la Cuarta Transformación para su acto. “Soy payaso, no pendejo. Con ellos no. Yo hago comedia, no soy crítico político ni la persona más culta”, señaló.

Anuncio

Si bien el chiste de la Guardería ABC lo llevó a ser criticado, Platanito afirmó que su carrera jamás se ha estancado. “Platanito nunca se acabó: después de ese chiste mi programa duró un año y medio más, después me hablaron para contratarme en la Unión Americana en Los Ángeles y llevo siete años con Noches con Platanito.

En agosto regreso para la siguiente temporada”, adelantó.

“Este es un Platanito renegado, rockero, sin censura. Si les gusta, qué bueno, si no, también”, dijo Platanito.