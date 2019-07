Jeimy Osorio asume su responsabilidad

A partir de sus personajes en la actuación, así como de su propuesta musical, la cantante y actriz puertorriqueña Jeimy Osorio, busca generar roles y temas que ayuden a la comunidad latina a encontrar representación en los medios. Desde su interpretación de Mariana González en la serie de Telemundo, Betty en NY, así como con su tema “Cariño”, quiere generar distintas maneras de reflexionar.

“Soy del grupo de amigas de Betty, trabajo con ella. Soy su mano derecha, soy la chica que le lee las cartas, le lee el futuro a medio mundo de la oficina, una chica que viene de Puerto Rico y su sueño es apoyar a su familia.

“Originalmente mi personaje no era puertorriqueño, entonces trabajar sobre un personaje que se parece muchísimo más a mí y que puede servir para representar a los latinos es una responsabilidad muy grande”, cuenta sobre su participación en la serie que ha emitido más de 100 capítulos..

Aunque es proveniente de Puerto Rico, Osorio encuentra varias similitudes con los mexicanos, desde la simpatía, la hospitalidad, así como el amor y respeto que se tiene hacia la comida. Desde el lado musical, Jeimy se propuso buscar sus raíces africanas, encontrar las influencias y relación que existe entre los ritmos tropicales y nigerianos para inspirar a los niños a experimentar con instrumentos musicales y que aprendan a contar historias a través de distintas maneras.

“Siempre he destacado por ser diferente, en mi casa porque era la blanquita de los negritos, no había primos como yo, de alguna forma no me vi identificada en televisión. “Siempre me he sentido diferente, en este caso yo dije voy a crear música diferente, conectar con mis raíces y con quien soy. Comencé a conectar con mis raíces nigerianas (...) entre las que más me representan definitivamente es la afro”, puntualiza.