Erik Hayser será el Presidente de México por segunda ocasión y esta vez en el drama político ‘Preso No. 1'

Para el actor mexicano Erik Hayser, su país está viviendo un momento muy complejo de cambios y asegura que para sucedan, tienen que ocurrir una cantidad de factores muy complejos. “Y estamos en esa transición”, nos dice Hayser dice en su reciente visita a la ciudad de Los Ángeles.

Hayser estuvo presente la misma semana en que se produjeron las redadas de ICE en diferentes ciudades del país, donde la actual administración puso en marcha una serie de operativos de persecusión en las que los afectados más directos han sido los hispanos. “Me parece lamentable que suceda aquí, que suceda en cualquier parte del mundo. Creo que llevamos ya muchos años y tenemos mucha información como para que todavía vivamos en un mundo tan desequilibrado, un mundo donde no se respeten los derechos humanos, en el que no podamos vivir en igualdad de circunstancia y lo que está sucediendo hoy en día me parece que es un foco de alerta para que las cosas cambien y cambien de inmediato”, asegura el actor de de 38 años de edad, oriundo de Querétaro, México

Hayser, quien a partir del 30 de julio estará interpretando el papel de un presidente ficticio de México en la serie Preso No1, siente que meterse en la piel del primer mandario mexicano lo hace pensar en la realidad que hoy en día vive su propio país que hoy tiene a muchos connacionales a la espera de un cambio, pero un cambio positivo. “Si bien todavía no veo reflejado el cambio que me gustaría para mi país, siento que tengo todavía tengo la esperanza y tengo la fe que las cosas pueden cambiar y pueden ser diferentes. Yo anhelo por sobre todas las cosas un México de paz y un México de oportunidades”, comenta el actor conocido por su papel del presidente de México Diego Navas en la serie de Netflix “Ingobernable”, al lado de Kate del Castillo.

Erik Hayser interpreta nuevamente al presidente de México tras hacerlo en la serie Ingobernable (Cortesía Telemundo)

Estas declaraciones las hizo Hayser, días antes del estreno de este drama politico que llegará a la pantalla chica bajo la producción ejecutiva del venezolano Marcos Santana para Telemundo Global Studios en colaboración con la productora israelí Keshet Media Group, responsables de la serie estadounidense “Homeland” y la segunda temporada de la ‘”La Reina del Sur”.

En este drama politico, formato que toma fuerza hoy en día por encima de las trilladas narcoseries, Hayser interpreta a Carmelo Alvarado, un hombre de origen humilde y camapesino que llega por cuestiones del destino a la Presidencia de México y luego de negarse a responder a los grupos de poder que financiaron su campaña, se ve involucrado en crimenes que no cometió gracias a las artimañas que fabricaron estos círculos oscuros que lo meten en un escándalo de masiva corrupción y fraude que finalmente lo envián a prisión. Una historia, que emociona en grande a Hayser por lo complejo de su personaje.

“Me siento emocionado y muy agradecido de poder hacer lo que más amo en la vida que es actuar. Segundo por tener la oportuinidad de estar en Los Ángeles promocionando este proyecto que es un sueño hecho realidad”, nos dice el actor que el día anterior estuvo presente en la gran premiere de la cinta de Hollywood, “Hobbs & Shawn”.

En momentos cuando vemos que en países de Latinoamérica están enjuiciando a Presidentes por haberse visto involucrados en diferentes delitos de corrupción y conociéndo a unos cuantos que se encuentran cumpliendo condena e incluso otros que estás mismas semanas fueron detenidos y extraditados para su procesamiento en su país de origen, es difícil creer que ahora la audiencia esté a punto de conocer a un “Presidente inocente” que termina en la cárcel y que por ende termina viéndose como héreo, algo difícil de creer y lejos de una realidad actual.

Erik Hayser es Carmelo Alvarado en Preso No1 (Cortesía Telemundo)

“Esta parte irreal que mencionas, creo que es porque nunca en la historia hemos podido ver a un Presidente honesto, a un Presidente que realmente cumpla con lo que promete , a un Presidente que realmente luche por su gente, a un Presidente que no tenga cola que le pisen y ese es el caso de Carmelo Alvarado, un hombre hecho y derecho que llega a la Presidencia justamente porque sabe lo que está ocurriendo a su alrededor y llega con esas intensiones de cambiarlo y no solo son intenciones, él cambia las cosas y por cambiar las cosas es que lo meten en la cárcel injustamente para tratar de asesinarlo porque afuera no pueden hacerlo abiertamente”, comenta Hayser.

“Es un proyecto que sí nos invita a pensar en qué pasaría si tuvieramos al presidente que realmente quisiéramos y luego también nos invita a ver cómo está construido el sistema y por qué este hombre tiene que luchar, no contra una persona, sino contra un sistema entero para poder cambiar las cosas, pues no es solamente el Presidente quien toma las decisiones, sino que tiene que ir mucho más allá para poder realmente cambiar las cosas y eso es lo que hace Carmelo, creo que vamos a ver a un héroe en pantalla, creo que estamos necesitados de heroes”, dice.

De narcoseries a dramas políticos

En una pantalla saturada de narcotraficantes que son vistos como héeroe, el formato de drama politico, muy popular en la televisión anglo, nos ofrece una perspectiva más audaz de lo que realmente sería un héroe que esté del lado de los buenos, como es que debería ser.

“Estamos acostumbrados a comprar antihéroes hoy en día, a ver personajes que están del lado como de los malos (y los) estamos adoptando como heroes. (Aquí) Carmelo es un héroe, es el héroe del pueblo y eso me remonta a esas historias de cuando yo era niño, a los verdaderos héroes y creo que eso es lo emocionante de esta historia, en la que tenemos un protagonista que realmente está tratando de cambiar las cosas y hay una serie de factores que no se lo permiten”, aclara Hayser.

Un drama político donde se pondrá al Presidente como un héroe (Cortesía Telemundo)

Este tipo de tramas que la gente está consumiendo en la televisión streaming como Netflix o Hulu, y la mayoría son inglés, ahora está atrapando al consumidor hispano. “Creo que lo que funciona es una historia bien contada, lo que funcionan en si son las historias más que etiquetarlas como narcoseries o dramas politicos o lo que sea, me parece que lo que funciona es cuando les cuentas un cuento interesante y Preso Número 1 es un cuento increíble. A mí me emocionó desde el primer momento que leí los libreto y me los bebí de principio a fin”, señala el actor mexicano conocido por su trabajos en teleseries como “Camelia La Tejana” y “Los Miserables”.

De acuerdo a Hayser, Preso No 1 tiene todos los elementos para convertirse en un éxito. “Porque es una historia que conmueve, que siente que quizás uno ha vivido en carne propia, personal o a partir de la gente que lo rodea, una historia que necesitamos hoy en día, una figura que no haga creer que las cosas puedan cambiar, eso es Preso No 1”, puntualiza el novio de la también actriz mexicana Fernanda Castillo, con quien mantiene una relación desde hace cinco años y con quién acaba de estrenar la cinta “Ya veremos”.

“Me encantaría. Trabajar con Fernanda es un placer, sería un honor volver a compartir escena, un set o el escenario, hicimos teatro juntos. Y Fer no solamente es el amor de mi vida sino que es un actriz que admire, respeto y con la que me gustaría compartir escena siempre”, concluyó.