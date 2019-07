Detalles de la tercera temporada de La Casa de Papel que llega por Netflix

View this post on Instagram

¿Qué está pasando aquí? Pues, El Profesor, Nairobi, Helsinski y Bogotá están en la premier de La Casa de Papel en Colombia... inesperadamente llegan unos misteriosos enmascarados a sorprenderlos. ¿Quiénes son? Ve los videos para descubrirlo 👀🔥 (pista: son una ciudad de Alemania y una de Italia) - más en nuestras historias... #lcdpbogotá