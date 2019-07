Game of Thrones impone un récord en la historia de los Emmy

Game of Thrones consiguió ayer un total de 32 nominaciones a los premios Emmy, convirtiéndose así en la serie que ha recibido más menciones para una misma temporada en la historia de los galardones.

Con estos números, el show ya suma 161 nominaciones en total a lo largo de sus ocho temporadas. Además, mantiene el récord de la serie primetime con más premios Emmy, con un total de 47. “Muchas gracias a la Academia.

Ha sido un increíble viaje el que he tenido con el viejo Jon Snow. Estoy emocionado de que lo hayan nominado”, aseguró Kit Harrington, nominado a Mejor Actor en una Serie Dramática, a la revista Entertainment Weekly.

La categoría principal en la que figura este relato de HBO es Mejor Serie de Drama, donde compite contra Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us.

Otros actores de Game of Thrones que consiguieron una nominación este año son Emilia Clarke, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams y Gwendoline Christie. “Interpretar a Brienne of Tarth ha sido realmente un honor y estoy muy agradecida con la nominación. Este personaje cambió mi vida y redefinió el modo en el que veo al mundo y a las mujeres en particular.

“Una disculpa a mi taxista por aguantar mis gritos de alegría y mis lloriqueos al enterarme de esta gran noticia”, compartió al mismo medio Christie, que aspira a Mejor Actriz de Reparto en una serie Dramática.

En las nominaciones, que se dieron a conocer ayer, Benicio del Toro destacó en la categoría de Mejor Actor en una Película Televisiva o Serie Limitada, por su papel en Escape at Dannemora. Chernobyl y When They See Us lucharán por el Emmy a la Mejor Serie Limitada, un apartado en el que también serán candidatas Escape at Dannemora, Fosse/Verdon y Sharp Objects. Veep y The Marvelous Mrs. Maisel están nominadas como Mejor Comedia, junto a Barry, Fleabag, Russian Doll, The Good Place y Schitts Creek.

La 71 edición de los Emmy se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.