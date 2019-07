Yadhira Carrillo está preocupada por la salud de su marido Juan Collado

Yadhira Carrillo se encuentra preocupada por la salud de su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en el Reclusorio Norte por los posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Estoy preocupada ahora porque se le subió la azúcar(a 197 y 198). Ya ven que el día de la audiencia se puso muy mal y tuvieron que posponerla dos veces”, expresó a los medios a su llegada al centro penitenciario.

“Lo están atendiendo le están dando todo el servicio para que se pueda restablecer pero aún no logramos”.

Ante los rumores de que su marido está recibiendo trato especial, Carrillo dijo que está como de ingreso y que ha sido tratado como cualquier persona. Al final, al ser cuestionada por Lety Calderón, ex pareja de Collado, Yadhira dijo que no ha ha buscado.

“Ella sabe que yo estoy aquí para lo que ella requiera, lo que ella necesite, se lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años y lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado, lo que ella necesite yo estoy aquí para lo que ella necesite siempre, por supuesto, y los niños tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda y compañía, todo, todo”.