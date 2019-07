Muere la actriz mexicana Sonia Infante a los 75 años de edad

Sonia Infante falleció este martes a los 75 años de edad. La actriz permaneció hospitalizada desde hace tres meses.

Fue conocida por sus participaciones en películas como Su Excelencia (1966), Toña Machetes (1985) y Por tu maldito amor (1990).

Sonia Infante nació el 2 de febrero de 1944 en Morelia, Michoacán. Fue hija del actor Ángel Infante y sobrina del legendario actor Pedro Infante. Sonia quiso estudiar actuación e hizo su debut en el cine en la película Dormitorio para señoritas.

Su gran talento e increíble porte y belleza pronto la catapultaron a la fama, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de los años 60, década en la cual incursionó en más de 50 películas, protagonizando importantes cintas como Ellas también son rebeldes (1961), Las leandras (1961), Juana Gallo (1961), Suicídate mi amor (1961), Las luchadoras contra el médico asesino (1963), Museo del horror (1964), El pozo (1965), La vida de Pedro Infante (1966), Despedida de soltera (1966), Pasión oculta (1967) y La Soldadera (1967).

En 1967 se retira temporalmente de los escenarios tras casarse con el productor y empresario Gustavo Alatriste, con el cual estuvo casada durante 18 años y tuvieron dos hijos, Pedro y Ángela Alatriste.

Luego de divorciarse de Alatriste en 1982, Sonia vuelve a la actuación a mitad de la década de 1980, produciendo y protagonizando películas como Historia de una mujer escandalosa (1984), Toña Machetes (1985), The treasure of the Amazon (1985), La casa que arde de noche (1985), Pero sigo siendo el rey (1988), Mujer de fuego (1988), Los placeres ocultos (1989) y Por tu maldito amor (1990), realizando desnudos parciales en la mayoría de estos filmes. En los 80´s estuvo casada y se divorció del famoso actor Andrés García. Sonia Infante se retiró de la actuación tras participar en la cinta Sin miedo a la muerte (2007).