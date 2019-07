Una entrevista con Piro Pendas: ‘El Punk es cuestión de creatividad y actitud, no de jerarquías sociales’

“Creo que el rock me está gustando porque vive con la muerte, la sabe. Más allá de los rockeros muertos, es que el sonido del rock, y no me refiero sólo al volumen, a los decibelios, sino a cada uno de los movimientos del aire, ese sonido de llamaradas eléctricas que gime sin replegarse, se enfrenta con un ataque generalizado contra todos los que intentan acabar contigo, y por eso sirve para contar algo mucho más Punk que todas las cosas blandas de los que nunca necesitarán ser duros ni fuertes porque otros reciben los golpes en su lugar”. Escribe Belén Gopegui (Madrid, 1963) en Deseo de ser Punk (Anagrama, 2009).

Algo así debieron sentir los asistentes al primer concierto de ‘Dangerous Rhythm’ en Tlatelolco, dentro de un hoyo comandado por Paco Gruexxo, en 1978.

México conocía al Punk. Se topaban cara a cara por primera vez. Y los rostros de los mexicanos se transformarían. Se rebosarían de rímel y anilina, de expresiones fuertes para soportar la vida. Nacía un sentimiento. Una contracultura. Un género, el de los hijos de la calle.

Con referente a su onomástico, y como tributo, entrevisté a la leyenda Piro Pendas, líder fundador de ‘Dangerous Rhythm’ (después castellanizado a ‘Ritmo Peligroso’) y primer Punk en México. La Iguana Azteca.

Aquí, una retrospectiva de su trabajo, de su aportación como donatario de la anarquía musical al pueblo mexicano.

¿A qué edad llegaste a México?

En 1962 cumplí seis años en la Ciudad de México.

A la distancia, ¿cuál es tu punto de vista del Éxodo de Mariel?

Fue un momento muy fuerte en la historia de Cuba y los USA; el fenómeno social que causo ese Éxodo tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en la cultura americana, donde prácticamente los más rudo/locos terminaron o presos o matándose entre ellos. Fidel aprovecho ese momento para contaminar con presos y enfermos mentales las calles de Miami.

¿Cómo fue tu primer contacto con la música?

Bueno desde chavito escuchaba a los ‘Rolling Stones’, ‘The Beatles’, ‘The Monkees’ y ‘Alice Cooper’. Ya en serio, fue cuanto tuve contacto con un bajo japonés que me regalo mi Jefe cuando tenía 14 años.

¿Qué recuerdos tienes de Arnoldo Paredes, uno de tus primeros maestros de Música?

Muy pocos y muy malos, era un maestro muy poco dinámico, sumamente aburrido.

¿Qué me puedes decir del casi desconocido ’Grupo Niebla'; qué género tocaban y cuáles eran sus integrantes?

No me acuerdo bien de los integrantes, solamente del baterista Paco Cortina, que además de ser un gran músico (‘Flans'/'Jaguares’ como tecladista); seguimos siendo muy buenos amigos. Yo creo que toqué con ‘Niebla’ el bajo un par de meses y casi todo eran covers, muchos de ‘Grand Funk Railroad’. También estaba Jorge Hoth en una de las guitarras, ese cuate era buena onda.

¿Cómo fue aquella primera tocada, ya como ’Dangerous Rhythm’ en “el hoyo” de Paco Gruexxo, en 1978 en Tlatelolco?

Fue un momento emblemático en la carrera de D.R., la gente se quedó atónita y literalmente no sabían cómo reaccionar; como si estuvieran viendo algo completamente ajeno a su realidad. Esa tarde fue memorable, ¡increíble!

¿Por qué a muchos les incomoda aceptar que eres el primer punk mexicano?

Eso es problema de cada quien; probablemente porque era clase media y no venía de los barrios bajos, cosa que me parece ridícula. el Punk era cuestión de creatividad y de actitud, no de jerarquías sociales. Y si no me crees checa quien era el padre (Ronald Mellor) de Joe Strummer, un diplomático. ¡De hecho Joe nació en Turquía!

¿Y en el mundo, cuál consideras que fue el primero?

¿En la música? Varios: Lou Reed, Iggy Pop, definitivamente.

Recién escuché el cover que hicieron ’Los Flamers’, la agrupación de Roberto Eugenio Campos en ’Gran Reventón' (1988), ¿cómo surgió esto?

Ellos grabaron el cover de “Contaminado” una de las rolas más fuerte de R.P., que pego con tubo a finales de los 80. Nada que ver, nunca los conocimos, fue un arreglo directo con ‘América Musical’, que era nuestra editora en aquel entonces.

¿Cuáles eran tus bandas favoritas de México en el periodo 1978-1982?

‘Kenny and The Electrics’ y ‘Three Souls In My Mind’.

¿Piro-Maniac, la personalidad, nace en Nueva York o en México?

Nada que ver con NY en último caso un leve con LA, pero todo 100% en el DF. ¡Chilango totalmente!

¿Qué recuerdas de compartir escenario con ’Black Flag’?

La verdad me sorprendió mucho la energía tanto de ellos como de los ‘Circle Jerks’, ¡daban todo en el escenario!

¿Qué hay de Tito Larriva, fundador de la banda ’The Plugz’, que aparecen en el soundtrack de la película ’Repo Man' (1984) de Alex Cox?

Gran amigo de mucho años, al igual que su baterista Chalo Quintana, que falleció hace un par de años en Cancún; ellos fueron un gran apoyo para Dangerous en aquellos primeros viajes a la ciudad de Los Ángeles, por el año de 1982.

¿Cuál fue tu primera impresión de Ian Dury?

Me sorprendió mucho, nunca había visto una banda con esa personalidad, música en vivo y menos a un cantante tan original como el mismo Ian Dury. Pienso que esa fue una noche muy importante para mí y de ahí comenzaron las ideas de formar a Dangerous.

¿Qué le dio el Punk a tu vida?

Definitivamente mis colegas: Marcelo, Johnny y Rip, y por supuesto las canciones de ‘Dangerous Rhythm’.

¿Por qué la castellanización de la banda?

Castellanizar el nombre y la fusión afroantillana se dieron por una necesidad de madurar y de crecer musicalmente; una necesidad de identificarnos como latinos dentro de la cultura del Rock.

¿Cómo fue su concierto en Argentina, en el ’Festival Chateau Rock’, en Córdoba?

Increíble. Fuimos la primera banda Mexicana en ir a tocar a Argentina y tuvimos un encuentro cara a cara con lo más representativo del Rock Argentino, y quedamos gratamente sorprendidos de ver lo avanzado que estaba su movimiento por allá de 1989. A nosotros nos fue muy bien, y los periodistas y el público quedaron bastante satisfechos con nuestro show.

¿A quién le escribe y a quién le canta Piro Pendas?

A la Raza Humana en general. Soy producto de todos los sentimientos que puede tener un ser humano a lo largo de una vida.

¿Qué estás leyendo ahora?

‘Guadalajara Caníbal’ (Paraíso Perdido, 2017), de mi amigo Alfredo Padilla... ¡por tercera vez! Por ahí tengo en espera el ‘Dancing With Myself’ (Simon & Schuster, 2018) de Billy Idol.

¿Qué viene para el ’Ritmo Peligroso’?

Vienen cosas buenas. Estamos todos vivos, con buena salud, con ganas de seguir tocando juntos, así que lo mejor sería aprovechar el momento para grabar un disco nuevo de canciones inéditas; hay más de 100 ideas volando en nuestras cabezas y habrá que darles forma.