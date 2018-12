Rompe Demi el silencio y truena contra 'inventos'

Tras haber vivido un año complicado, que la llevó a internarse por su adicción a las drogas, Demi Lovato parece estar recobrando la felicidad. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Dec 6, 2018 at 3:42pm PST La cantante, de 26 años, fue captada besándose con el...