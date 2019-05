Rechazó Chente trasplante de hígado porque podía venir de un homosexual

Vicente Fernández confesó que después de que le detectaron cáncer, rechazó un trasplante de hígado por no saber de quién provenía.

El cantante declaró en una entrevista para el programa De Primera Mano que no pensaba irse a dormir con el órgano de otra persona.

"Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", afirmó.

El intérprete de "Mujeres Divinas" mencionó que no quiso someterse a la cirugía a pesar de que ya habían encontrado un órgano compatible.

"No me querían dejar salir, me dijeron: 'Es que ya encontramos un hígado compatible, ya viene el oncólogo'.

Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: 'Por favor, don Vicente, váyase en silla de ruedas, porque si le pasa algo, nos cierran el hospital'. Me subí a la silla de ruedas y llegando a la camioneta, me fui", recordó Fernández.