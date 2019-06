Lupillo habla de su supuesto romance con Belinda y celebra la libertad que le da la soltería

Después de varios días de rumores sobre un posible romance entre Lupillo Rivera y Belinda, finalmente “El Toro del Corrido” puso fin a estos chismes.

Lo hizo en una improvisada conferencia de prensa, realizada en una tienda de trajes (Hollywood Suits) a la que Lupillo acudió para ser parte de un concurso en donde se le regalaron 20 atuendos a los fans.

Belinda ya lo negó en las redes sociales, al igual que tú, ¿pero cómo manejas el hecho que a veces te inventen romances, divorcios y cosas así?

Pues fíjate que gracias a Dios andamos juntos trabajando en proyectos, andamos trabajando diferentes cosas en diferentes canales de televisión, y [ella] es una compañera de trabajo muy bella; puedo decir que es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Yo creo que no me equivoco; cualquier hombre la ve y dice sí, es la mujer más hermosa.

¿Y no ha habido besos? Porque se dijo que en el estudio se daban “piquitos”…

No, no, todavía no. Yo creo que como cualquier mujer la he tratado con mucho respeto, con mucho cariño, como se debe tratar a una mujer, y creo que [eso] es normal.

¿Hay alguna técnica para seducir a Belinda?

Pues qué te diré, fíjate que la música es algo muy bonito; la verdad, la música es algo que nos ha funcionado muy bien.

¿Van a grabar un tema juntos?

Estamos trabajando un tema juntos, ya pronto lo van a ver ahí en el show de ‘La Voz’. Lo hicimos con mariachi; lo van a poder disfrutar en el show. Ella eligió la canción, nosotros elegimos el estilo, que es mariachi, y decidimos cantarla, y la verdad es que [ella] tiene un talento muy especial.

¿Entonces, ya descartado el romance?

Como te digo, andamos juntos trabajando muchos proyectos, que es lo importante.

En nombre del amor, ¿qué locura harías por Belinda?

¿Pero por qué por Belinda? Yo creo que la mujer se merece que el hombre le baje el cielo y las estrellas, y eso es lo que siempre he tratado de hacer, lo que siempre he tratado de lograr. No nos ha tocado la buena suerte; hay mujeres que lo han agradecido y mujeres que no, y uno simplemente debe tratar a la mujer con mucho cariño y mucho amor.

Se acercan los 15 años de tu hija Lupita. ¿Vas a ir a la fiesta que le están organizando?

A mí no me han dicho nada de la quinceañera de mi hija; lo que sí sé es que están haciendo algo con un canal de YouTube, algo exclusivo, y yo tengo un contrato exclusivo con TV Azteca del mismo formato de los “realities”. Ahí es donde empiezan los conflictos.

Yo tengo planeado hacerle una [fiesta] de los 16 años para que disfrute su día también conmigo, y lo bueno es que la niña suertuda tendrá doble quinceañera.

¿Ha cambiado algo en tu vida ahora que eres legalmente un soltero sin compromiso?

Mira, ya llevo soltero más de un año, y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz, disfrutando ahora sí de la belleza de las mujeres.

¿No extrañas el hogar, a tus hijos?

Fíjate que no; la casa sigue igual, mis hijos cada vez que llego están en espera. Mi Lupita y El Rey siempre están ahí. Les hago su comida, los llevo a la escuela, los llevo a sus deportes.

¿Pero y qué hay del amor de una mujer?

Pues no, porque el cariño de una mujer se tiene que dar cuando tú amas a la mujer igual.

¿Te volverías a casar?

Gracias a Dios sí; cómo no, me encantaría volver a casarme 10 veces más [risas].

¿Belinda podría ser una candidata de tus sueños?

Belinda es la mujer más bella del mundo, ¿no te digo?, y la verdad creo que todos los hombres la ven y dicen, “wow, qué hermosa es esa mujer”.

Dicen que en Tijuana te sometiste a la operación de manga gástrica y que por eso te ves más delgado; ¿es cierto?

No; fíjate que a mí las operaciones me dan mucho miedo, porque soy bien miedoso para las jeringas; no dejo que me inyecten y no dejo que me metan eso para sacar la sangre. Mira, estoy sudando nada más de hablar de ese rollo.

¿Cómo se dio la promoción de los trajes gratuitos?

Llevaba rato comprando trajes de esta compañía, porque siempre tienen todo al tiempo, al tiro, como debe ser. Hay diferentes precios, hay de diferentes tamaños, y gracias a Dios empezamos a hacer patrocinios, empezamos a anunciar en Instagram y todo ese rollo, y ahí salieron las cosas poco a poco.

¿Cómo se ganaron los trajes?

Por el Instagram de la tienda; ellos eligen a los ganadores y yo nada más los anuncio y digo que voy a estar presente.

Monetariamente, ¿te va bien con esta promoción?

Fíjate que no; nosotros lo tratamos de hacer porque hay gente que la verdad nunca ha portado un traje y luego van a una tienda y no se los cortan bien, no se los miden bien, y aquí sí los mandan bien “shineados” y ya salen con más confianza.