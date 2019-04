Regresa Justin Bieber a la música tras anunciar retiro

Aunque hace un mes anunció su retiro musical, Justin Bieber regresará a la escena musical con una canción que grabó con el rapero Lil Dicky, informó Daily Mail.

"Nueva canción y video la próxima semana", fue el tuit que publicó Dicky, y al que el canadiense dio RT en Twitter.

El tema será el primero del canadiense, de 25 años, desde su colaboración con DJ Khaled, Quavo y Chance the Rapper para "No Brainer", en julio del 2018.

New song and video next week