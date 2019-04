¿Qué hacen tan juntitas Natti Natasha, Karol G, Lali, Annita y Lele Pons?

Anitta, Natti Natasha, Karol G y Lali se unirán a la gurú del marketing, Luana Pagani, a la presidenta de Universal Music Publishing Group, Latinomérica/ EE.UU. Latino, Alexandra Lioutikoff; y a la Dra. Stacy Smith, de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC, para el popular panel "Mujeres en el Liderazgo" (“Women in the Lead) durante la Semana de la Música Latina de Billboard de este año.

El grupo de mujeres pioneras tomará el escenario el miércoles 24 de abril para una discusión en profundidad moderada por Leila Cobo, Vicepresidente de Billboard y Líder de la Industria Latina de Billboard. Las panelistas de “Mujeres en el Liderazgo” (“Women in the Lead”) se unen a los invitados previamente anunciados Juan Luis Guerra, Lele Pons, Wisin & Yandel, Anuel AA y la familia Rivera.

Anitta, Natti Natasha, Karol G y Lali representan a una nueva generación de artistas femeninas que están redefiniendo la música latina con sonidos distintivos y exitosos. Todas son finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2019.

La cantante, actriz y compositora Argentina, Lali comenzó su carrera musical con la banda “Teen Angels” viajando alrededor de Latinoamérica, España, Italia e Israel. Muy popular, Lali es finalista en la categoría “Artista Social del Año”.

Proveniente de Brasil, Anitta es ampliamente conocida por sus exitosas colaboraciones con artistas tales como J Balvin, Maluma, Iggy Azalea, Major Lazer y más. Anitta tiene tres hits en la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluyendo un TOP 10: "Machika" junto a J Balvin y Jeon (No. 10). La canción, de igual forma, alcanzó el No. 1 en la lista Latin Airplay. Además, es finalista en la categoría “Artista Social del Año”.

Natti Natasha viene de un año extraordinario lleno de éxitos, con 13 hits en la lista de popularidad Hot Latin Songs, incluyendo tres TOP 10 y un No. 1 (“Dutty Love”, con Don Omar en 2012). Además, entró en dos ocasiones a la lista Hot 100 ("Criminal" con Ozuna y "Sin Pijama" con Becky G). Su primer álbum Illuminatti debutó y alcanzó la posición #3 en la lista Top Latin Albums y No. 149 en la lista Billboard 200. Natti Natasha esta nominada a dos Premios Billboard de la Música Latina.

Karol G tiene 11 hits en la lista Hot Latin Songs, incluyendo cinco top 10 y un No. 1 ("Dame Tu Cosita", con El Chombo y Pitbull, feat. Cutty Ranks). También entró en dos ocasiones a la lista Hot 100 ("Dame Tu Cosita" y "Secreto" con Anuel AA). Su primer álbum, Unstoppable, debutó y alcanzó la posición No. 2 en la lista de Top Latin Albums y la posición No. 192 en la lista Billboard 200 en 2017. Además, está nominada para llevarse a casa tres Premios Billboard de la Música Latina.

La Semana de la Música Latina de Billboard se llevará a cabo en The Venetian en Las Vegas del 22 al 25 de abril.