¿Por qué piden a Nicki Minaj que cancele su show de Arabia?

La organización sin fines de lucro Human Rights Foundation envió una carta a Nicki Minaj invitándola a que cancele su participación en un festival musical de Arabia Saudita.

La actuación de la cantante en el Jeddah World Fest, programada para el 18 de julio, ha suscitado confusión e indignación entre las personas, especialmente entre las mujeres sauditas.

El público ha mostrado su inconformidad porque los temas de la intérprete contienen letras obscenas y sexuales, además de que su imagen es sumamente provocativa, todo lo contrario a la féminas de aquel país que viven bajo los estrictos códigos del Islam.

"Escribo para informarle urgentemente de las crisis de derechos humanos en Arabia Saudita ", reza el documento escrito por Thor Halvorssen, presidente de la organización.

"Para explicarle el rol que el régimen de Mohamed Bin Salman (Príncipe heredero) ha tenido en la violación de los derechos de millones de saudís; y para pedirle, en su calidad de personalidad global, que cancele su aparición como símbolo de solidaridad del sufrimiento que vive la gente saudita".

En la misiva, el directivo detalla cómo el gobierno de Bin Salman es represivo, viola la libertad de expresión, y cómo persigue y encarcela a los activistas de derechos humanos.

"Como puede ver, su actuación estará patrocinada por uno de los Estados más represores de la Tierra. Un país cuyo líder ha encabezado una campaña sin piedad para silenciar a las activistas de derechos de la mujer.

"Muchas que han peleado por mejores condiciones han sido encarceladas, sometidas a tortura, que incluye choques eléctricos, flagelación y violación", añade en el texto.

También hace hincapié que en el país árabe la homosexualidad está considerada como un delito, lo que también atenta con la libertad de las personas.

"¿Qué piensa Minaj? ¿Cómo puede participar en el World Pride hace una semana y después tomar un jet para cobrar millones de un régimen que decapitó a cinco hombres gays en abril pasado?

"Va a cantar mientras las mujeres del público van a portar una abaya (vestido largo) completa y sin estar mezcladas con los hombres.

Ninguna mujer estará presente sin que tenga un guardia o que haya tenido el permiso de su marido", dijo Halvorssen en entrevista con The Hollywood Reporter.

En días pasados, una mujer saudí calificó en un video de hipócrita al Gobierno por exigirles a ellas el uso del abaya, pero invitar a una que acostumbra a mostrar su cuerpo.

"Va a llegar a mover el trasero y todas sus canciones son indecentes y sobre sexo, y luego me dices que use la abaya. ¿Qué demonios?", escribió una mujer saudí, de acuerdo con el diario The Guardian.