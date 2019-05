¿Por qué el equipo de seguridad de Chiquis Rivera corrió a la prensa de su evento?

Era el día para estrenar su nuevo perfume, el cual puso como nombre “Reina”, pero lamentablemente a los invitados nos lo dejaron entrar: la prensa.

En días anteriores, Chiquis Rivera había anunciado en sus redes sociales el día y lugar del lanzamiento de su nueva fragancia y que todos estaban invitados.

Sin embargo, cuando los medios de comunicación llegaron al Rumba Room Live en Anaheim, California, no les permitieron la entrada.

Tuvieron que esperar a que llegara la “Reina” de la noche para pedirle una explicación del maltrato que habían sufrido por parte del cuerpo de seguridad del evento.

“¿Quién los trata mal? no”, dijo Chiquis a la prensa al llegar al lugar en una camioneta, la cual iba manejando su prometido Lorenzo Méndez.

La prensa le pedía a Chiquis unas palabras sobre su evento.

Juan Manuel Navarro El equipo de seguridad de Chiquis no le permitió a la prensa hacer su labor. El equipo de seguridad de Chiquis no le permitió a la prensa hacer su labor. (Juan Manuel Navarro) (Juan Manuel Navarro)

Después de empujones, jaloneos por parte de la seguridad hacia los reporteros, la hija de Jenni Rivera y Lorenzo finalmente bajaron del auto y hablaron poco.

“Ahorita hablo con ellos (seguridad), disculpen, disculpen”, decía Chiquis al momento de bajar de la camioneta.

“Escúchen, escúchen, debemos respirar. Les voy a contestar poquito porque tengo que entrar, ya voy tarde, no quiero faltarles al respeto y no quiero que se lastimen, ahora si me quieren preguntar rapidito”, comentó Chiquis a los reporteros afuera del lugar.

Juan Manuel Nvarro Equipo de seguridad de Chiquis Equipo de seguridad de Chiquis (Juan Manuel Nvarro) (Juan Manuel Nvarro)

La seguridad seguía impidiendo el trabajo de los medios de comunicación al no dejar que se acercaran a la cantante.

Ella junto con Lorenzo trataban de subir unos escalones para llegar a la puerta principal del lugar, donde seria su evento.

Los reporteros seguían con su trabajo para conseguir una entrevista con la artista.

“Nos sacaron de allá arriba”, le dijo un reportero. “Nos trataron muy mal, nos invitan a tu evento y luego nos sacan’.

Finalmente casi al llegar a la puerta del lugar y caminando más despacio Chiquis contestó algunas preguntas de los reporteros, sin detener el paso.

“Yo la verdad siempre he querido, como le ayudé a mi mamá con su perfume, siempre he querido un perfume propio. Lo pensé mucho tiempo y una compañía me dio la oportunidad y ya saben”, expresó Chiquis.

Juan Manuel Navarro Chiquis fue llevada bajo fuertes medidas de seguridad. Chiquis fue llevada bajo fuertes medidas de seguridad. (Juan Manuel Navarro) (Juan Manuel Navarro)

¿Y por qué el nombre 'Reina'?

“Pues para mi el nombre es algo muy importante es más que un perfume para mi, es poder inspirar a las mujeres y también a los hombres y por eso le pusimos le Reina porque no importa lo que hemos pasado, lo que han dicho de nosotros, las críticas, lo que todavía no hemos logrado, al fin del día es recoger esos pedazos rotos, somos Reinas”, afirmó.

A la cantante también se le cuestionó sobre la despedida de soltera que había organizado hace unos días.

“La verdad entre familia uno se la pasa muy bien, la verdad feliz de vivir estos momentos tan bonitos y gracias por estar aquí conmigo para celebrar un día tan importante para mí”, dijo.

Juan Manuel Navarro 'Reina', es el nombre del perfume de Chiquis. 'Reina', es el nombre del perfume de Chiquis. (Juan Manuel Navarro) (Juan Manuel Navarro)

¿Cuándo es la boda?

“Pues ya saben, ahí tenemos fechita pero la tuvimos que cambiar por otras cositas pero a ver que tiene la familia planeada”, comentó.

Después alguien más le preguntó que tan cierto era que su prometido Lorenzo tenía problemas con su ex mujer por no pagar el “child support” pero Chiquis mejor decidió darse la vuelta y ahora si entrar al lugar.

Los reporteros se quedaron afuera, pero ya con la misión cumplida de haber conseguido la entrevista con Chiquis, aunque les hayan negado el acceso al evento.