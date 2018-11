Víctor Manuelle celebra los dos primeros Latin Grammys en su carrera

Llevando encima los dos gramófonos que acababa de recibir en la ceremonia principal del Latin Grammy que se lleva a cabo en estos momentos en el MGM de Las Vegas, Víctor Manuelle no podía lucir más contento.

“Son 25 años de carrera, y es muy emocionante que me sigan sucediendo cosas así”, dijo. “Yo pensaba que el ‘boom’ mío ya había pasado, y miren lo que pasó. Dediqué el triunfo a mi padre, que se me fue en enero; cada vez que hablo de él se me hace un nudo en la garganta, pero estoy seguro de que él tiene que ver con esto; debe haber tenido a Dios loco pidiéndole por mí desde que llegó al cielo”.

Desde la alfombra roja de los Latin Grammy (Tommy Calle) (Tommy Calle)

Uno de los premios le correspondió al rubro de Mejor Álbum de Salsa, ya que su bien su disco “25/7” cuenta con varios colaboradores de diferentes géneros, él considera que se mantiene fiel a los preceptos de la escuela original. “Representa a la salsa pese a todas esas colaboraciones con Yandel, Bad Bunny y Farruko, a quienes puse a cantar mi género aunque mantuvieron su estilo”, comentó el sonero.

“Eso hace que este triunfo sea doblemente satisfactorio y que sirva además para que la juventud vea que la salsa continúa siendo atractiva”, agregó el cantante, que momentos antes, se había adjudicado también el galardón a la Mejor Canción Tropical (al lado de Juan Luis Guerra) por “Quiero tiempo” durante el segmento no televisado del evento.