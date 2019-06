Rob Halford es el ‘Dios del Metal’, pero también un enérgico defensor de la comunidad LGBTQ

Este año es el aniversario número cincuenta de Judas Priest, una de las agrupaciones más longevas y celebradas en el mundo del heavy metal y del rock en general; y como es natural, se han producido varios cambios en la alienación del influyente grupo con el paso del tiempo.

Pero lo más importante es que se mantiene al frente el emblemático vocalista Rob Halford, conocido popularmente como “El Dios del Metal” debido a unas virtudes vocales que se conservan en excelentes condiciones y que se plasmaron recientemente en el álbum “Firepower”, que le da justamente su nombre a la gira mundial actual, cuya fecha angelina es el 27 de junio en el Microsoft Theatre de LA Live.

Esta vez, no será de la partida el guitarrista Glenn Tipton, que anunció su retiro del grupo hace varios meses debido al Parkinson que lo aqueja, pero que estuvo presente en las fechas de la primera parte de este mismo tour para tocar los tres temas finales de cada concierto.

“Se está haciendo muy difícil para Glenn subirse a un avión, sobre todo en vuelos que pueden ser de hasta 12 horas, porque él sigue viviendo en Londres; pero su espíritu está ahí cuando tocamos las canciones que él creó a través de sus imágenes en las pantallas de video, y no ha dejado de tocar guitarra, porque participará en el álbum próximo, que se encuentra ya planeado”, nos dijo el legendario vocalista durante una reciente entrevista.

Sea como sea, Halford ha venido dando de qué hablar en estos días por cuenta propia, como sucedió cuando dio otra entrevista en la que dijo que un hombre ‘straight’ no podría hacer su trabajo, en alusión a la identidad sexual que reveló ya a mediados de los ’90, pero de la que habla ahora con más comodidad.

“No fue algo que dije totalmente en serio; lo que pasa es que me gusta pasarla bien cuando hablo con la prensa”, nos explicó tras reír ante la mención. “Lo que quise decir con eso es que hay ciertos elementos de mi actuación que son únicos en mí, y sucede que soy gay. Creo que hay un elemento en la gente gay, lesbiana, transexual, bisexual, transgénero o como quieras llamarla, que es muy especial, y cuando tienes oportunidad de mostrar eso, obtienes algo hermoso”.

Por supuesto, él mismo es todavía consciente de los problemas por los que atraviesa esta comunidad y del rechazo al que se enfrenta. “Las persecuciones no han cesado, y no hemos hecho nada malo, o sea que tienen que detenerse; ¡déjennos en paz!”, exclamó. “Somos lo que somos; no fue una opción, sino el modo en que Dios nos hizo”.

En septiembre del 2018, K.K. Downing, quien tocara la guitarra en Judas Priest al lado de Tipton hasta el 2011, publicó un libro de memorias titulado “Heavy Duty”; y se sabe ahora que Halford busca hacer lo mismo. “No he leído todavía el libro de Ken, pero lo voy a hacer pronto”, retomó el cantante. “Y sí, quiero hacer el mío; el contrato está incluso firmado. No puedo dar detalles por cuestiones legales, pero la idea es empezarlo cuando acabe esta gira y lanzarlo en octubre del 2020”.

Nuestro entrevistado llamó también la atención recientemente por un incidente que no iba con su personalidad, ya que si bien suele cantar canciones de lo más agresivas, es un tipo tranquilo y encantador que no se mete con nadie. Fue por eso que extraño verlo en un video donde aparecía pateando el celular de un fan que se encontraba grabándolo con uso del ‘flash’ durante un concierto efectuado en Illinois.

“Creo que mucho de eso tiene que ver con el sentido común”, nos explicó ahora el artista. “Si tú estuvieras trabajando y yo me colocara con una luz encendida frente a tu cara, te molestarías, ¿verdad? Este es el asunto: puedes hacer lo que quieras durante un concierto de Priest, porque has gastado tu dinero para entrar, pero en ese momento preciso, [esta persona] estaba interfiriendo con mi actuación, y yo me concentro completamente cuando estoy trabajando para lograr que mi voz funcione como quiero”.

“Hice algo que nunca había hecho antes, y lo lamento; pero la verdad es que me molesté mucho”, explicó. “En realidad, más que molestia, fue frustración, y entré en modo Beckham [risas]. El tipo recuperó su teléfono; poco después, me miró y puso sus manos juntas para pedirme perdón. Creo que entendió que había cruzado la línea, llevado por la emoción del momento”.

La internet ha venido circulando el rumor de que Priest se unirá a Iron Maiden (otra potencia mayor del género) para una gira del 2020 que se llamaría “The Metal Legions”; y aunque Halford asegura que, por el momento, se trata solo de eso (un rumor), no descarta la posibilidad de hacer algo así en un futuro inmediato.

“Me encantaría que pasara; sería fenomenal, y lo ideal es que ocurriera pronto, porque el reloj sigue marcando las horas”, afirmó. “Hace muchos años, cuando el gran Lemmy [Kilmister, líder del mítico grupo Motorhead] se encontraba todavía vivo, hablamos de una gira de Los Cuatro Grandes del Reino Unido que tendría a Black Sabbath, Iron Maiden, Priest y Motorhead; pero nunca la hicimos, por lo que se trata de una deuda pendiente”.