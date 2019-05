Montaner pide que no le hagas daño secundado por Nicky Jam

El cantante y compositor argentino-venezolano Ricardo Montaner nos presenta otro adelanto de su estilo renovado y moderno en su nuevo sencillo y video “No me hagas daño”, disponible a partir de hoy en todas las plataformas de música digital.

Este es el segundo sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio, pautado para este mes. El galardonado intérprete, con una trayectoria de más de 35 años, sigue creando tendencias en el género del pop con un sonido que moderniza su emblemático estilo romántico.

“No me hagas daño” es de la autoría de Ricardo Montaner, Camilo Echeverry, David Julca y Jonathan Julca, y habla sobre un amor inalcanzable. “Dame agua para este sentimiento… no me hagas daño, tanto vacío y tanta sed”, dice una parte de su letra.

Por segunda vez consecutiva, el respectivo video musical es protagonizado por grandes figuras del espectáculo que se dedican a actuar y no intervienen en el audio de la canción; en esta ocasión, se trata del aclamado cantante urbano Nicky Jam y de la presentadora de E! Latinoamérica Patricia Zavala.

Filmado en Coral Gables, Florida, el video es dirigido por Marlene Rodríguez Miranda, quien también dirigió el video anterior de Montaner, “¿Qué vas a hacer?”, protagonizado por J Balvin y Lali. Ese video ha acumulado más de 32 millones de reproducciones en YouTube.