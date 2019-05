Moby ofrece disculpas a Natalie Portman

El músico Moby publicó en su Instagram una disculpa por la controversia que causó al escribir en su biografía recientemente publicada, “Then It Fell Apart”, que tuvo una relación sentimental con Natalie Portman.

"A medida que pasó un tiempo, me di cuenta de que muchas de las críticas que recibí sobre mi inclusión de Natalie son muy válidas”, comentó. "Reconozco que fue en verdad desconsiderado no hacerle saber de antemano su inclusión en el libro, e igualmente desconsiderado por no respetar plenamente su reacción".

Moby escribió que tuvo un noviazgo con la actriz cuando ella tenía 20 años, y que sucedió tiempo después de que coqueteara con él en su camerino en un concierto.

Portman declaró a British Harper's Bazar que lo relatado por Moby era mentira, que ella tenía 18 años y que nunca coqueteó con él.