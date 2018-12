Metallica habría hecho el mejor álbum ochentero

Los lectores del influyente portal musical Louder han coronado uno de los trabajos de Metallica como el mejor álbum de los años 80.

Se trata de Master of Puppets, material que el cuarteto originario de California publicó en 1986, todavía con el célebre bajista Cliff Burton como parte de la alineación.

"Es su declaración musical más profunda y enfática. Aún es difícil sobreestimar su impacto", se lee en la publicación que justifica dicha votación.

A esta placa le siguen Appetite for Destruction (Guns N' Roses, 1987), Back in Black (AC/DC, 1980), The Number of the Beast (Iron Maiden, 1982), Moving Pictures (Rush, 1981), Powerslave (Iron Maiden, 1984), Seventh Son of a Seventh Son (Iron Maiden, 1988), Ride the Lightning (Metallica, 1984), ...And Justice for All (Metallica, 1988) e Hysteria (Def Leppard, 1987).