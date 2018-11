Maluma habla sobre lo que lo llevó a obtener su primer Latin Grammy

Pese a la popularidad de la que goza, el colombiano Maluma no tenía todavía un gramófono en sus manos; y esto acaba de cambiar con su triunfo en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo del Latin Grammy gracias a su producción más reciente, “F.A.M.E.”

“Me siento muy agradecido, muy feliz. Creía que este momento no iba a llegar nunca en mi vida, porque a pesar de que soy todavía muy joven, ya he venido varias veces [a este evento] y, aunque era el más nominado, me iba a mi casa sin nada”, dijo el popular artista durante su paso por la sala de prensa del evento. “Las cosas pasan cuando uno menos las espera”.

“Me siento agradecido de poder contar con un gran equipo de trabajo, y le dedico este premio a mis padres y a todos los niños de mi fundación, para que sepan que los sueños se cumplen”, agregó el ‘paisa’, antes de negarse a dar un nombre específico sobre su artista favorito entre todos los que se encontraban en el evento.

Tuvo más que decir cuando le preguntamos por la intención de un álbum que, como vemos, fue nominado y ganó en un rubro no urbano. “Este disco nació en muy poco tiempo; hicimos 15 canciones en cerca de un mes, cuando yo estaba pasando por un momento de mi vida en el que tenía que decir un montón de cosas, lo que hizo que fuera autor del disco en un 70 por ciento”, retomó Maluma. “Mientras la gente hablaba de ‘Cuatro babys’ y de ‘Felices los 4’, no se tomaba el tiempo para escuchar esto, donde había otras cosas que salían de mi corazón”.

También se refirió a lo que le toca en el cambio de imagen de un país que antes era sinónimo de cosas negativas. “Pero eso es algo que no viene de esta generación; se ha venido trabajando desde antes que Carlos Vives. Cuando salgo a otros países, tengo la fortuna que no se habla más de violencia y de drogas, sino de futbol y de grandes artistas, como J Balvin, Shakira y el mismo Carlos. Me enorgullece ser parte del grupo de personas que están cambiando la cara de un país”.

