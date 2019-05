ENTREVISTA. Maluma estrena un documental sobre su vida íntima, mientras se siente agradecido con Madonna

A sus 25 años de edad, Maluma ha conseguido varios de sus sueños y uno de ellos fue cantar con la estrella del pop Madonna.

Ahora, este 5 de junio cumplirá otro, el lanzamiento de su documental, “Lo que Era, Lo que Soy, Lo que Seré”, el cual se transmitirá por el canal de videos YouTube Premium, en donde revelará aspectos íntimos de su vida personal y profesional.

En un encuentro con HOY Los Ángeles en la ciudad de Las Vegas, el cantante colombiano afirmó sentirse muy contento porque sus fans ahora podrán comocer su lado humano y familiar a través de la producción.

“Siempre había querido hacer un documental desde que comenzó mi carrera y hay mucho material que yo empecé a grabar desde hace 8, 9 años”, nos dijo en esa ocasión.

¿Tú lo grabaste con tu celular o con cámaras?

Sí con cámaras, pero cámaras malas que teníamos en ese momento y empezamos a rescatar un montón de ese contenido y nos juntamos con Jesse Terrero, quien es el director del documental y YouTube, y así quisimos contar la historia detrás del artista. Quiero que conozcan un poco de quién es Juan Luis (Londoño Arias). Voy abrir las puertas de mi casa, van a conocer a mi familia, van a conocer mi entorno y van a conocer la historia que hay detrás.

Cortesía Maluma Maluma (Cortesía) (Cortesía)

¿Cómo te hace sentir este proyecto?

Me siento muy feliz, un poco nervioso también porque nunca había hecho esto, nunca había abierto tanto mi vida privada y va a ser algo muy especial que le voy a mostrar a todos los jóvenes que me siguen, cómo fue que este sueño de ser cantante se hizo realidad.

¿La razón de producir este documental es para enseñarles a los jóvenes que no hay imposibles en la vida?

Creo que ese es el mensaje principal. Quería mostrarles todas las cosas que tuve que pasar, todas las cosas que tuve que vivir. La gente cree que la carrera de nosotros los artistas es todo de color de rosa todo el tiempo y así no es, la mejor manera de demostrarles y contarle a la gente es que lo vean con sus propios ojos. Este documental va a demostrar los momentos difíciles que tuve que pasar en mi carrera, en mi vida pero al final siempre con una moraleja muy positiva que es la que dices tu no hay imposibles y a tal sacrificio, tal fruto vendrá.

Cortesía Maluma presenta su documental “Lo que era, lo que soy, lo que seré”. Maluma presenta su documental “Lo que era, lo que soy, lo que seré”. (Cortesía) (Cortesía)

Para el momento de la entrevista con Maluma, el artista había estados varios días en Las Vegas, donde había participado en los Premios Billboard. En esa velada el cantante colombiano cantó con la mega estrella Madonna el tema “Medellín”.

¿Cómo te sentiste al colaborar con Madonna?

Increíble hermano, un sueño, algo muy bonito, algo que vuelvo y repito que uno se debe de dar cuenta que los sueños se pueden hacer realidad, que no hay imposibles.

En una entrevista, Madonna te definió como una persona generosa, amorosa y de las personas con quien mejor se ha llevado al momento de trabajar ¿Qué te dicen esas palabras?

Muy bonito porque viene de la boca de ella la “Reina del Pop”. Yo a ella la quiero mucho la verdad, siento que me dio una oportunidad muy, muy grande y es un sueño que ella me tenga en su producción en la canción “Medellín”, más “Medellín” donde vengo yo, mi tierra, todo esto me hace sentir muy bien así es que se lo agradezco. Vivo muy feliz y vivo agradecido eternamente por darme la oportunidad.

Cortesía Maluma presenta el documental de su vida en Youtube Premium. Maluma presenta el documental de su vida en Youtube Premium. (Cortesía) (Cortesía)

¿Quién enseñó a bailar a quién?

Bueno ahí se combinaron un poquito los ritmos, porque el cha cha chá viene de Latinoamérica pero lo demás fue idea de ella, así que creo que fue una mezcla perfecta. Ella me enseño unos pasos y yo le enseñé otros.

¿Y cuando vienes a Las Vegas te gusta salir a los casinos para apostar?

Puedo decir que ya cambié la etapa de Las Vegas un poco porque vengo desde hace unos años y obviamente, las primeras veces iba al casino, salía a conocer pero ya soy más tranquilo.

¿Qué podrías decir sobre quién es Juan Luis Londoño Arias?

Bueno, yo soy un joven como cualquier otro, soñador, soy muy apegado a mi familia, eso si, trabajador, me encanta trabajar lo heredé por mis padres, mi papá, soy trabajador incansable y nada, soy una persona soñadora, loco soñador que no cree en imposibles en la vida

Tu carrera es corta, sin embargo, has conseguido muchos logros. ¿Pensabas en llegar hasta aquí?

Mira, siempre lo soñé, lo visioné, obviamente siempre había querido hacer canciones con grandes artistas, colaborar con todas las estrellas que he tenido la oportunidad de trabajar, pero realmente no pensé que fuera a mi corta edad, tengo 25 años. Estos años han sido los mejores años de mi vida, los he disfrutado al máximo, me la he pasado muy bien pero realmente fue como un poco sorpresivo. Muchas cosas que me han pasado en mi vida me han llegado de sorpresa, pero cuando me vuelvo un poco atrás y veo todo el sacrificio y todas las cosas que he tenido que hacer, por todo esto me doy cuenta que es bien merecido y que he trabajado duro para que esos momentos llegaran”.

¿Qué ha sido lo bueno y lo malo en esta corta carrera?

¿Qué ha sido lo bueno? Todas las cosas bonitas que me han pasado en mi carrera, todo lo positivo, poder sacar a mi familia adelante, eso para mi han sido de las cosas que más orgulloso me hacen sentir, sacar a mi familia adelante. La parte mala, por así llamarlo, son los momentos que he dejado de vivir, muchas fechas especiales, momentos que se que no van a volver con el tiempo. Sin embargo, creo que eso es también parte de lo bueno, he aprendido mucho, me han hecho crecer como persona y precisamente eso es lo que van a poder ver en el documental.