Los Hombres G ‘resucitan’ este año  

El pop-rock de los Hombres G, que marcó una época en los 80 y 90, está de regreso con nuevas canciones y con lo que, según anuncian, será el mejor disco de su trayectoria.

La agrupación madrileña informó que tras un largo silencio musical, de nueve años sin entregar material inédito, llega “Resurrección”.

"Después de cuatro años de trabajo terminamos nuestro nuevo disco. He escrito casi 40 canciones, para seleccionar las 11 mejores", dijo David Summers, líder del cuarteto.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante y bajista alborotó a sus fans al dar a conocer la noticia. "He soñado y he sufrido junto a mis compañeros para grabar el mejor disco de nuestra vida y lo hemos conseguido. Resurrección, marzo 2019", escribió.

Fotografías de su trabajo en el estudio fueron compartidas a través de su página oficial y Twitter.

Hombres G presentará parte de su nueva música en la gira que realizará a nivel internacional, que incluye ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba y Murcia, pero también regresará a México.

En Monterrey, David y sus compañeros Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina serán parte de la próxima edición del Festival Pa'l Norte, a realizarse el 22 y 23 de marzo en el Parque Fundidora, pero con la gira que realizan con Enanitos Verdes.

"Por primera vez van a estar Hombres G y Enanitos Verdes, no en la ciudad, porque ya se han presentado juntos, pero sí en un festival, en todo el mundo", informó Jesús Flores, de Apodaca Group, organizador del Pa'l Norte, en entrevista reciente.

"El Tour Huevos Revueltos, obviamente no pusimos en el póster toda la explicación porque es muy complicado, pero es la primera vez que el concepto como tal se presenta en un festival".

Por otro lado, en redes sociales se ha iniciado un movimiento por parte de los fans del cuarteto para reunir 40 mil dólares, destinados a patrocinar la estrella de Hombres G en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Francisco Romero, quien apoya este proyecto, lanzó la iniciativa a través de un video presentado en Facebook, solicitando así la ayuda de 2 mil personas para reunir el monto que establece Hollywood y otorgar la estrella a los intérpretes de "Te Quiero".

Esto, considerando que el grupo posee una amplia carrera y que su música ha trascendido en diferentes países. Además, la petición entraría a un comité para ir a votación, pero consideran que sería autorizada porque Hombres G merece su estrella por el trabajo que ha realizado.

"Ellos no van a poner el dinero; obviamente, sí lo tienen, pero no van a decir 'aquí están los 40 mil dólares, denme una estrella'. No es ético, no se ve bien", dijo Romero al promover su idea.

El video con esta información fue compartido por la página oficial del grupo. "Si no se han enterado, esto es lo que estamos planeando. Necesitamos que sean parte de la entrega de una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood para Hombres G, haciéndonos parte de los pocos artistas de habla hispana en tener tan importante galardón y alto reconocimiento nacional", se informó en el sitio.

ASÍ LO DIJO

"He soñado y he sufrido junto a mis compañeros para grabar el mejor disco de nuestra vida y lo hemos conseguido. 'Resurrección', marzo 2019".

-David Summers, cantante