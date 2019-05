Lila Downs presenta uno de sus discos más ‘cumbieros’ sin dejar de lado la crítica social

Enfrascada en la promoción de su décimo disco “Al chile” y a punto de ofrecer un concierto en el Disney Hall del Centro de Los Ángeles, Lila Downs no tendrá oportunidad de celebrar el próximo Día de la Madre con su hijo adoptivo, Benito Dxuladi, que ya cumplió 8 años, ni al lado de su propia mamá, la cantante de origen mixteco Anita Sánchez.

Pero ella misma asegura que ha festejado la fecha en muchas otras ocasiones dentro de Oaxaca, la ciudad en la que se encuentra radicada durante la mayor parte del tiempo. “La costumbre por allá es estar con tu mami, sacarla a pasear y a comer, aparecerte con unas flores y hasta llevarle un mariachi o una banda que le dé las mañanitas”, nos dijo en una entrevista reciente. “Este año, como estaré trabajando, le mandaré unas flores”.

Pese a que el nuevo álbum de Downs, “Al chile”, no se libra del eclecticismo musical que distingue a esta reconocida artista mexicana criada en Estados Unidos, ella reconoce que el espíritu del mismo trabajo es de lo más ‘cumbiero’.

“En esta ocasión, el productor fue Camilo Lara, a quien le gusta mucho la cumbia; y a mí me gusta también mucho ese género”, retomó la cantante. “Yo elegí directamente algunos de los temas, entre ellos el de ‘Clandestino’”.

“Clandestino” es, por supuesto, una adaptación de la célebre composición del franco-español Manu Chao que estaba dedicada a los inmigrantes en Europa, y que Downs ha trasladado a la realidad que se vive en esta parte del mundo, lo que significa que ha cambiado la letra, inspirada por el horror que provocaron en ellas las noticias sobre campos de detención estadounidenses en los que había niños metidos en jaulas.

“Lo que hacemos en estos casos es pedirle permiso a la editora y al artista, si es que lo conocemos; ese fue justamente el caso de Manu Chao, quien aprobó personalmente la nueva versión”, detalló la cantante. “Es algo que he hecho ya antes sin mayores problemas, aunque no fue fácil lograrlo cuando hice una versión en rap de ‘This Land Is Your Land’ de Woody Guthrie en la que decidí hablar de los indígenas mexicanos; en ese caso, hubo que convencerlos de que el cambio era apropiado”.

En realidad, el concepto del disco partió del deseo de la vocalista de grabar al lado de bandas locales del pueblo oaxaqueño Juchitán de Zaragoza, que según ella poseen un sabor único y especial. “Las canciones que elegimos nos fueron dando las pautas iniciales; Camilo empezó a poner las bases con el Conjunto Costa Azul de Rigo Tovar y la Sonora Tropicana, que son muy conocidos en el ámbito tropical, y después agregamos a las bandas que te mencioné y a mi propio grupo, La Misteriosa”, detalló. “Grabamos en Ciudad de México, Oaxaca, Juchitán y Nueva York, donde hicimos específicamente ‘Dear Someone’, el tema en el que participa [la famosa cantante y pianista neoyorquina] Norah Jones”.

En lo que respecta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Downs mantiene una postura cauta pero optimista. “Todavía lleva poco [en el poder] y hay preguntas que todos tenemos sobre lo que va a pasar con ciertas instituciones, porque el cambio está demorando; hay que ser críticos, claro, pero también hay que aportar, porque si somos negativos, las cosas no van a avanzar”, declaró.

“Lo que sí creo es que su gobierno tiene más respeto por las comunidades indígenas; de hecho, estamos viendo más voces de esas comunidades que opinan, que están en puestos importantes, y eso ya es un cambio”, agregó. “La visibilidad que están adquiriendo los diputados indígenas es muy importante”.

Cortesia La cantante nació en Oaxaca pero se crio mayormente en Estados Unidos, lo que le permite hacer canciones en los dos idiomas.

Downs tampoco se encuentra desvinculada de la política estadounidense, y por ese lado, aplaude los logros de la descendiente de boricuas Alexandra Ocasio Cortez, quien se convirtió en la congresista más joven en la historia de este país pese a realizar una campaña completamente independiente de los grupos de poder y basada en causas socialistas.

“Me da mucha emoción que tengamos ahora a alguien como ella, porque hacía falta una perspectiva como la suya, ya que se trata de una joven aguerrida que tiene mucha energía”, comentó.

Como nuestra entrevistada vota también en los Estados Unidos, valía la pena preguntarle por su candidato favorito del momento en cuanto a las próximas elecciones presidenciales; y ella nos dijo que sentía mucho interés por Pete Buttigieg, el demócrata abanderado de la causa gay que anunció recientemente sus intenciones de ocupar el sillón principal de la Casa Blanca.

“Me sorprende mucho que a alguien así le vaya tan bien y que estemos tan progresistas por un lado mientras que por el otro suceden cosas dignas de los tiempos medievales”, afirmó Downs, quien ha sido muy elocuente en su rechazo hacia el actual mandatario Donald Trump, a quien le dedicó incluso una canción titulada “El demagogo”.

En lo que se refiere a un tema internacional de tanta vigencia como el de la situación en Venezuela, la artista, que tiene amigos en los dos bandos enfrentados, prefiere no opinar, aunque no se muestra necesariamente de acuerdo con quienes exigen una intervención militar estadounidense.

“Es un tema complejo, porque la Historia nos ha demostrado que cuando Estados Unidos se involucra en algo así es por cuestiones económicas y estratégicas”, dijo. “De todos modos, yo no vivo por allá y no sé cómo es la realidad que están viviendo”.

--

EN VIVO

Cuándo: 10 de mayo, 8 p.m.

Dónde: Walt Disney Concert Hall. 111 S Grand Ave., Los Ángeles, CA 90012

Inf.: musiccenter.org