La Bulla llega a su quinta edición con más luchas, arte y música en vivo

El hecho de que esta sea la quinta edición de La Bulla demuestra indudablemente que el evento local en el que se combinan las luchas, el arte y la música en vivo es todo un éxito.

“Creo que nos ha ayudado mucho que cada celebración le rinda tributo a una leyenda viva de la lucha libre; ya tuvimos dos veces a Blue Demon, y ahora tenemos a Tinieblas Jr., que podría convertirse pronto en un personaje de Marvel, y que llegará al lado de su ‘sidekick’ [ayudante] Alushe”, le dijo a HOY Los Ángeles Antonio Pelayo, organizador del espectáculo que se presenta este sábado en Plaza De la Raza.

“Por el lado del arte, presentaremos a 100 artistas; cada uno de ellos recibió la máscara de Tinieblas y hará con ella su propia obra”, prosiguió Pelayo. “Aparte de eso, tenemos el concierto y la fiesta, lo que hace es que este sea un evento con buena vibra”.

En esta ocasión, la exhibición artística contará con la presencia de Jorge R. Gutiérrez, director de la película “The Book of Life”; George Yepes, que ha trabajado con Santana y Robert Rodríguez; Salomón Huerta, un pintor local de fama mundial; y hasta el actor de Hollywood David Arquette, quien podría subirse a la lona para participar en una de las peleas.

Pelayo es también el organizador de El Velorio, una fiesta por el Día de Muertos que se realiza desde el 2010, y trabaja desde 1993 para la compañía Disney, más específicamente, para un programa dedicado a sus empleados que consiste en crear trabajos de animación exclusivos.

En el escenario

Para El Conjunto Nueva Ola (ECNO), estar en La Bulla no podría ser más acertado, porque hablamos de un grupo que presenta siempre a sus integrantes con máscaras de luchadores mientras toca temas ‘cumbieros’ que son muchas veces transformaciones de populares piezas de rock.

“Sí, es como un sueño hecho realidad”, afirmó el vocalista Urbano López, que mantiene su verdadera identidad en secreto. “Vamos a llegar con varios ‘riatazos’ musicales nuevos, porque estamos trabajando en un EP de música completamente original, aunque somos normalmente conocidos por hacer nuevas versiones de canciones exitosas en plan de parodia”.

“Todo esto surgió de la época en la que vivía todavía en la Ciudad de México, donde cantaba las canciones en inglés como me salían, porque no entendía las letras”, agregó el entrevistado. “Esto es como una orgía musical, con el perdón de la expresión”.

El resultado de estos experimentos es una propuesta absolutamente divertida que algunos podrían definir como ‘naca’, pero que, vista desde un lado más positivo e internacional, se inscribe en los deliciosos terrenos del ‘kitsch’.

“El ‘kitsch’ siempre ha sido para mí algo muy atractivo”, reconoció Urbano. “Es un arte sin pretensiones, completamente gutural, que sale de tratar de generar algo con lo que uno se siente identificado. En nuestro caso, quisimos hacer los Beatles, pero nos salió Zoé”.

Con el padrino

La parte musical adquirirá aspecto legendario con la presencia de una agrupación que, si bien es de muy reciente formación (se fundó en el 2015), se encuentra liderada por Sergio Arau, un reconocido artista, cineasta y músico que militó hasta hace algunos años en la emblemática banda Botellita de Jerez.

Se trata de Heavy Mex, un combo con integrantes mexicanos y estadounidenses que publicó el año pasado su primer álbum (“Rudo”) y que se dio a conocer inicialmente con la pintoresca campaña de Arau como candidato a la presidencia de México.

“Lo hice durante un año de manera independiente, y llamó mucho la atención”, nos dijo el aludido. “Lo primero que iba a hacer si ganaba era renunciar, aunque tenía planes interesantes, como privatizar la corrupción y hacer una empresa llamada CorruMex”.

Como su nombre lo indica, Heavy Mex, que debutó en El Zócalo ante 80 mil personas, se inclina por los sonidos del metal, aunque con un agregado particular. “Me encanta el hard rock y me gusta mucho Metallica; pero meto también melodías del huapango y del son jarocho”, describió Arau. “Además, las letras tienen muchos aspectos sociales, porque eso es algo que nunca he dejado de lado”.

Arau asegura que la largamente pospuesta secuela de “Un día sin mexicanos” (la celebrada cinta que estrenó en el 2004) se hará finalmente. “En estos días firmamos el contrato”, enfatizó. “Hemos tenido que cambiar ya el guion cuatro veces por todos los cambios que se han dado en estos años. ¡Y es que era imposible imaginar que alguien como Donald Trump se convirtiera en presidente!”

LA BULLA

Cuándo: 22 de junio desde las 6 p.m.

Dónde: Plaza De La Raza. 3540 N Mission Rd., Los Ángeles, CA 90031

Admisión: $25 - $50

Inf.: eventbrite.com