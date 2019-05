KISS le da el adiós definitivo a México en multitudinario festival rockero

KISS demostró ayer que durante 46 años de trayectoria ha explotado su don de encandilar a seguidores de todas las edades. Y por varias generaciones.

Desde las primeras horas del DomiNation México, familias que incluían menores de entre 4 y 12 años comenzaron a mostrar su fervor por el rock de los neoyorquinos al arribar del Autódromo.

Sin temer que el calor les "deformara" el rostro por la pintura, llegaron varios fans al estilo de Gene Simmons (The Demon), Paul Stanley (The Starchild), Eric Singer (The Catman) o Tommy Thayer (The Spaceman).

Así, proveniente de Mérida, Yucatán, José Antonio Gómez viajó a la Ciudad para revivir emociones junto a su esposa e hijos.

"Mi hija fue la que quiso venir, y a mí me gusta mucho KISS desde que soy niño, los escuché por mis papás y tíos, siempre me acuerdo de ellos”.

"Su manera de tocar, sus caras pintadas... claro que me impresionan, pero me emociona mucho saber que podré cantar junto a mi familia las canciones que cantamos en casa", dijo Gómez.

Desde meses atrás muchos anhelaban que llegara el viernes, como Sandra Suárez, de 55 años y proveniente de Cuautla, Morelos.

A pesar de enfermarse de la garganta dos días antes, con la prohibición médica de exponerse a cambios de temperatura, no dudo en acudir.

"Crecí escuchándolos. Cuando estaba chiquitita, decía: 'Y estos, ¿por qué se pintan la cara y cantan así?'. La verdad, no les entendía porque no sabía inglés”.

"Ya les entiendo y digo: 'Caray, sin sus rostros pintados, sin esa música y letra no tendría sentido'. Me emociona saber que los veré porque voy a cantar con ellos, porque sus canciones me harán recordar cuando de niña cantaba con mi papá", contó.

Y no solo han cantado los hits de KISS, sino que los han tocado. Carlos Martínez, de 18 años; Roberto González, de 18; Alejandro Ruiz, de 17, y Alexander Rodríguez, de 18, estudian en una preparatoria del sur de la Ciudad y recrean los temas.

"Todavía no somos una banda, pero mi papá fue quien nos mostró que la música de KISS no se puede comparar. Él sabe tocar la guitarra y la batería y casi todos los días me tocaba alguna canción”.

"Cuando conocí a mis amigos, lo escuchaban, y ahora, que crecimos, estamos aprendiendo a tocar sus canciones, nos sentimos como grandes músicos", afirmó Rodríguez.

Al sonoro rugir del metal

Con mucho headbanging, gritos y slam, entre amigos, en pareja o en familia, los asistentes al primer día del DomiNation hicieron suyo el festival.

En lo que aparecían KISS, Slash y otros estelares, algunos se encaminaron a las atracciones y áreas de comida en el Autódromo.

Entre los adultos, cuyas edades iban de los 20 a 60 años, eran imprescindibles las cervezas, mientras que los más pequeños, quienes lucían playeras rockeras, no perdonaban las pizzas, hamburguesas o burritos, todos ellos entre 100 y 150 pesos.

Varios menores, acompañados por su mamá o papá, disfrutaron las maquinitas de videojuegos retro, estilo ochentero, y otros prefirieron tomarse selfies con las personas disfrazadas de cuervos.

Más de una parejita, sin importar ser menor de edad, consagró su amor en la capilla del lugar, donde se casó ficticiamente con la bendición de un padre con cara de cuervo, elemento alusivo al festival. Otros prefirieron dejar huella del evento en la piel con algún tatuaje.

Movimientos agitados de cabelleras, algunas largas, hasta la parte baja de la espalda, desencadenó la banda sueca Avatar, que en su debut en el País hizo saltar a jóvenes con canciones como "Bloody Angel" y "Smells Like a Freakshow".

La travesía de los melómanos hacia alguno de los cinco escenarios del recinto consistía, en general, en personas sentadas viendo los shows o tomándose selfies en grupos de tres o cuatro personas.

Y entre el ambulantaje destacó la variedad de memorabilia. Hubo desde tangas a 50 pesos, playeras a 120, tazas y plumas en 20, hasta maquillaje a 50 para convertirse en alguno de los integrantes de KISS.