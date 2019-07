Jesse & Joy aseguran que no se han ‘vendido al reggaetón’ en su nuevo tema

Jesse & Joy tienen claro que no desean traicionar su estilo musical por los géneros de moda, tanto que aseguran que "Mañana es Too Late", su nuevo sencillo, no estaba planeado para hacerse a dúo con J. Balvin, sino que el artista pidió ser parte.

Si bien la canción tiene toques urbanos, fue el colombiano quien siguió las pautas de los hermanos Huerta. "De pronto, con otros colegas una colaboración suena más a una canción, ya ni siquiera urbana, sino reguetón, cuando ellos hacían otra cosa. Es perfectamente válido, pero para Jesse y para mí hay una línea muy delgada entre que te impongan la música y la crees”.

"Cuando la estamos creando, estamos en control del juego, no estamos el de otras personas, sino el de Jesse & Joy, y si quieres jugar lo que inventamos... te vamos a contar nuestras reglas", compartió Joy en entrevista.

Prueba de ello es que incluso el intérprete de "Ginza" tuvo una participación más melódica de la acostumbrada. "Lo que tú pones allá afuera habla de ti, es una carta de presentación, es tu arte y forma de expresión. Una vez que sonó en conjunto, fue maravilloso”.

"Vino a esta parte en la cual estamos cantando los dos, que me a mí me encanta su voz; no sé por qué no lo hace más seguido en términos de temas melódicos", agregó la hermana menor.

En la colaboración influyó que Balvin y Jesse son amigos desde hace tiempo y ya habían trabajado juntos en otras ocasiones. Ambos músicos defienden el dueto y sostienen que responde a una necesidad de explorar, crecer y hacer algo distinto a sus producciones anteriores.

"Habrán fans que digan '¡se han vendido!'. Y contestamos: '¡Espérate, escucha la canción!'. Porque también es divertido para nosotros explorar cosas nuevas”.

"Cuando me meto a la cocina, porque me encanta la comida, de pronto se me ocurren ingredientes que a lo mejor no van juntos, pero digo: 'Voy a probar'. A lo mejor sabe de la fregada o a lo mejor está bien rico y no te lo hubieras imaginado", expresó Joy.

La pieza, disponible a partir de hoy en plataformas digitales, formará parte de la siguiente producción del dúo, tras el éxito de “Un Besito Más”, por el que ganaron el Grammy como Mejor Álbum Pop Latino.

“Con este nuevo disco, estuvimos trabajando las canciones en los últimos casi tres años; hay algunas que saldrán que estuvieron antes de ‘Un Besito’, pero todavía no era momento para ellas ver la luz”.

"Siento que este es disco en el que más nos hemos dado la libertad de poner, no sólo lo que nos ha influenciado de fuera, sino lo que como dualidad nos ha influenciado individualmente a cada uno", sostuvo Jesse.

ASÍ LO DIJO

"J. Balvin fue súper respetuoso, porque sabe que somos súper protectores de lo nuestro, como seguramente él es de lo suyo".

-Joy Huerta, cantante