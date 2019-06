Georgel debuta en el LA Pride y participa en campaña contra el suicidio

El cantautor, músico y productor mexicano Georgel anunció su participación musical en LA Pride Parade and Festival, uno de los festivales de orgullo gay más importantes del mundo, que se realiza anualmente en Los Ángeles, CA.

Su presentación, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de junio en la ciudad de West Hollywood, será una de las pocas presentaciones latinas en un evento que convoca la atención mundial de los medios y a casi 200 mil personas, en el marco de una celebración llena de color y unidad. Y es precisamente esa unidad, el slogan que tendrá el evento este año, pues el hashtag oficial será #justunite (“Simplemente Unámonos”).

Georgel, quien presentará al mundo su nueva imagen, sonido y show en vivo, compartirá escenario con artistas de la talla de Paula Abdul, Meghan Trainor, el trío Years & Years y Ashanti, en un concierto en el que los asistentes podrán escuchar sus sencillos “Meteorito” y “Colibrí”, así como algunos de los temas de su nueva producción discográfica, que será lanzada este año.

Georgel se ha convertido en un referente en lo que respecta a la lucha por los derechos de la comunidad gay en la industria de la música Latina, después de crear su campaña #loveisone (“El amor es uno”). El hashtag tuvo su génesis en “Meteorito”, su himno al amor sin barreras, que se convirtió en el primer sencillo de este nuevo proyecto musical.

Por otro lado, el mismo artista acaba de anunciar su participación en It Gets Better Project, una campaña de concientización para prevenir el suicidio en los adolescentes LGBTQ en la que han participado personalidades de tanto nivel como Barack Obama, P!nk, Lady Gaga y Adam Levine.