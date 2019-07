Gaby Moreno le cantará a las mujeres que la inspiran y a los inmigrantes que la conmueven en dos presentaciones distintas

Los próximos días serán de mucha actividad para Gaby Moreno dentro de nuestra área. Este sábado, ella participará de manera activa en un festival que se desarrollará en Grand Performances (300 South Grand Ave., Centro de L.A.); y el 18 del mismo mes, ofrecerá un concierto individual en las instalaciones del Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Ángeles).

Lo primero, que forma parte del evento masivo Audacity Sound y que la encuentra como anfitriona principal al lado de La Marisoul, será un homenaje a las musas principales de ambas artistas que se desarrollará a las 4 p.m., como parte de un evento gratuito que se iniciará una hora antes y concluirá a las 10 de la noche.

“Vamos a rendirle tributo a Joni Mitchell, Nina Simone, Violeta Parra, Mercedes Sosa y Chavela Vargas con varias invitadas especiales, como Martha González de Quetzal”, nos dijo la ganadora del Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo en el 2013. “La banda tendrá también a muchas mujeres en su formación”.

Este prometedor segmento musical de una hora se producirá en momentos en los que se respira en el ambiente todo lo sucedido tras movimientos de protesta y de reivindicación femenina como el Me Too y el Time’s Up, que no le han resultado indiferentes a Moreno, pese a que ella misma no ha sido víctima de esta clase de abusos.

“Es algo que no me ha afectado directamente, ni aquí ni en mi país de origen, por ser latina o mujer en la industria de la música; pero siento mucha simpatía por las personas que sí se han visto afectadas”, afirmó la cantante y guitarrista, que vive en L.A. desde hace 18 años. “Siento que es un momento en el que no hay que tenerle miedo a nada, en el que tenemos que sentirnos muy empoderadas”.

El segundo show, también sin costo, se producirá a las 8 p.m. “Estaré ahí con mi propia banda para tocar temas viejos, temas nuevos y temas que todavía no he grabado, dentro del estilo de blues y soul en español e inglés con inflexiones latinas que me gusta interpretar”, detalló nuestra entrevistada.

Esto abre la posibilidad de que se escuche en el Skirball una pieza que compuso hace un año y que habla sobre los peligros que corren las personas que atraviesan la frontera de manera irregular, lo que la relaciona ahora mismo con la dramática fotografía que muestra los cadáveres de un hombre salvadoreño y su pequeña hija tras un intento infructuoso por cruzar el Río Grande.

“Hace unos días, mientras cantaba esa canción en vivo, no la pude terminar, porque me vino esa imagen a la cabeza”, recordó Moreno. “Ese suceso me conmovió muchísimo; es algo que me parte el alma. Siento mucha impotencia por no poder hacer más”.

Por ese lado, la guatemalteca se siente privilegiada, ya que a pesar de ser una inmigrante centroamericana, nunca permaneció en este país sin ‘papeles’. “Vine primero para estudiar y luego obtuve una visa de artista; soy residente”, explicó. “Pero eso no me ha llevado nunca a olvidar a todas las personas que llegan de otro modo porque no tienen otra salida”.

De hecho, su interés en esta causa se plasmará también en su próximo álbum, “Spangled”, que saldrá en octubre y que será un trabajo conceptual con orquesta en el que incluirá composiciones de autores latinoamericanos y estadounidense con el fin de afianzar el concepto incuestionable de que “somos un solo continente”.

“Entre esas canciones se encuentra ‘The Immigrant’, que fue escrita hace 20 años por Van Dyke Parks pero se encuentra completamente vigente, y ‘Across the Borderline’, hecha por Ry Cooder en los años ’80”, detalló Moreno. “Este es un asunto muy importante, porque le están pasando cosas realmente terribles a nuestros hermanos”.