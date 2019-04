Farruko lanza sorpresivamente su nuevo álbum y estrena video con Bad Bunny

El artista ganador del Latin Grammy, Farruko, celebra ahora mismo el lanzamiento de su nuevo álbum, “Gangalee”, que es además su octava producción discográfica y la más prometedora hasta el momento.

“Gangalee” es un disco compuesto por 22 canciones que cuenta con colaboraciones de artistas como Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Manuel Turizo, Pedro Capó, Zion & Lennox y otros.

En este álbum, que incluye “La cartera”, cuyo video se acaba de estrenar, el cantante puertorriqueño regresa a las raíces del género urbano más popular, sumergiéndose en una fusión entre el dancehall y el reggaetón.

“Escogí el nombre de ‘Gangalee’ porque soy un guerrero. He pasado por muchas cosas y sigo aquí; es algo con lo que me identifico”, dijo el cantautor sin entrar en detalles sobre los momentos difíciles que ha atravesado, y limitándose a agregar que “todos los seres humanos tenemos problemas, tenemos situaciones, pero lo importante es aprender y levantarse, no quedarse ahí, pensando en qué fallé”.

Además de contar con canciones inéditas, el disco también cuenta con algunos de los éxitos recientes, como “Nadie”, “Inolvidable” y la colaboración con Don Omar en “Coolant”. No falta tampoco el increíble éxito mundial del ‘remix’ de “Calma” junto a Pedro Capó y la ganadora de 15 Grammys Alicia Keys, el cual ha recibido una Certificación De Diamante en EE. UU., México y varios territorios de Latinoamérica y Europa.