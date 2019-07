Estos son los conciertos latinos que se presentarán en la OC Fair

Llegó finalmente el verano, con el calor y la emoción que esta estación genera, y eso viene de la mano con presentaciones musicales en vivo para todos los gustos y colores en los diferentes escenarios del Sur de California.

Desde hace ya varios años, la OC Fair (88 Fair Dr, Costa Mesa, CA 92626) ha sido uno de los destinos favoritos de esta época del año debido a sus propuestas al aire libre, y todo parece indicar que sus organizadores se encuentran cada vez más interesados en nuestra comunidad, porque en esta ocasión, además de los múltiples conciertos anglosajones que ofrecerá, le cederá sus auditorios a los artistas que se encuentran a continuación.

Los Lobos (Domingo 14 de julio a las 8:30 p.m. en The Hangar)

Más de cuatro décadas después de haber lanzado su primer álbum, “Just Another Band from East L.A.”, los miembros de Los Lobos han demostrado con creces que son mucho, mucho más que los intérpretes del tema principal de la película “La bamba”, y que son capaces de incorporar elementos de todo tipo en su elaborado rock’n’roll de raíces chicanas. Esta vez, tocarán un repertorio que incluirá temas de su más reciente álbum, “Gates of Gold” (2015), así como sus composiciones más célebres.

Ozomatli (Domingo julio 21 a las 8:30 p.m. en The Hangar)

Iniciado como un proyecto de tinte social y comunitario, Ozomatli es un combo musical con una fuerte presencia latina pero con la apertura suficiente como para incluir a representantes de diferentes etnias, lo que le permite representar con fidelidad el espíritu multicultural de la urbe angelina. Su estilo musical va por el mismo lado, ya que es una mezcla de rock, rap, reggae, funk y cumbia que no deja a nadie indiferente. El aclamado sexteto llega a la feria con su más reciente producción, “Non-Stop: México to Jamaica”.

Viva el Mariachi (Domingo 4 de agosto a las 6 p.m. en el Pacific Amphitheatre)

OC Fair hace un ‘upgrade’ en el área de la música tradicional mexicana, que se había presentado hasta ahora en el auditorio secundario The Hangar, pero que esta vez debuta a lo grande en el Pacific Amphitheatre con la actuación estelar de El Mariachi Sol de México de José Hernández, quien estará acompañado por Ana Bárbara, el Mariachi Reyna de Los Ángeles y el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar.

El Fantasma, Virlán García y Los Austeros de Durango (Miércoles 14 de agosto a las 6 p.m. en el Pacific Amphitheatre)

Alexander García es conocido por sus fans como “El Rey Del Underground”, aunque su apelativo artístico es El Fantasma; y se trata en realidad de un artista duranguense que, con solo 26 años de edad, se ha convertido en la nueva sensación de la música banda y los corridos, respaldado por el exitoso disco “Vengo a Aclarar” y su respectiva versión en vivo, que ha obtenido el puesto número 10 en la lista de Hot Latin Albums.

Por su lado, García, originario de Sinaloa, es un cantante, guitarrista y compositor de música mexicana regional especializado en norteño, corridos y bandas. Su tema más conocido hasta el momento es “Que ya estás harta”.

Ramón Ayala y Banda Machos (Jueves 22 de agosto a las 7:30 p.m. en el Pacific Amphitheatre)

“El Rey del Acordeón” ha trascendido fronteras con un estilo peculiar que se distingue por el uso virtuoso de su instrumento y sus letras cotidianas. Tanto en México como en Estados Unidos, su nombre se ha visto plasmado en nombres de calles y toda clase de reconocimientos, lo que se suma a los cuatro Grammys que se le han entregado. La Banda Machos, surgida en Jalisco, tiene por su lado una trayectoria de más de dos décadas, y ha grabado ni más ni menos que 22 álbumes.