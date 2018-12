Estos fueron los videos más vistos en YouTube durante el 2018

Es el momento de repasar lo que ha ocurrido en el 2018 con los vídeos y las tendencias más populares en YouTube. Este año hemos presenciado momentos especiales con personajes famosos.

En febrero, Kylie Jenner sorprendió al mundo con “To Our Daughter” (“A nuestra hija”), un video de 11 minutos donde narró el embarazo y el nacimiento de su bebé Stormi, que fue visto más de 53 millones y que va en camino a convertirse en el clip más popular de la plataforma en el presente calendario. Mientras tanto, Rihanna lanzó sus propios tutoriales semanales de maquillaje.

Las estrellas de YouTube, tanto las emergentes como las muy conocidas, también ocuparon posiciones destacadas en la lista de videos más vistos este año. Liza y David compartieron la noticia de su ruptura entre lágrimas y risas; Asap SCIENCE resolvió una vez más los últimos misterios a través de internet; y el partido de España contra Portugal del Mundial recibió más de 66 millones de visualizaciones.

Con más de 673 millones de vistas en total, estos fueron los momentos más vistos, comentados y compartidos en 2018:

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal vs Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018