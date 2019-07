Conoce la dinámica de trabajo que usa Pepe Aguilar con sus hijos artistas

Ser papá, pero también mánager y productor de sus hijos Ángela y Leonardo no ha sido cualquier cosa para Pepe Aguilar, quien los ha tenido que poner en cintura cuando es necesario, incluso bajarles el sueldo.

Desde su debut formal en la música, los retoños del cantante han estado bajo su resguardo, incluso los firmó con su disquera y como mánager. "Es difícil porque te tienes que distinguir entre Pepe Aguilar el cantante y tu papá; parece lo mismo, pero no lo es", comentó Leonardo, de 18 años.

Para Ángela, de 15 años, al igual que su hermano, le costó entender la diferencia entre su papá y su mánager. "Sé que mi papá me ama, pero tengo que entender cuando me está hablando Pepe Aguilar, el artista con años de experiencia ¿Qué más puedo pedir? Él me está brindando su experiencia de 30 y tantos años", dijo la menor de los Aguilar.

El desaparecido Antonio Aguilar educó a Pepe con el ejemplo, pero a éste también le gusta hacerlo con las palabras. La dirección que le ha dado a las carreras de sus hijos, con quienes emprendió la gira “Jaripeo Sin Fronteras”, que presentará en la Arena Monterrey el 13 de julio, dijo que va por buen camino.

"Yo tengo mi sello disquero desde el 2000, tengo 19 años independiente. Ellos desde un principio trabajaron conmigo y su mamá, el primer disco de Leonardo tuvo dos nominaciones al Grammy Latino y el de Ángela dos al Grammy Latino y uno al americano; creo que como productor lo estamos haciendo bien y como disquera también".

Pepe los tiene firmados por tres años, aunque aclaró que tienen la libertad de independizarse si ellos así lo desean. "Si es una mejor opción para ellos, ¡adelante! Lo que nosotros queremos es que tengan la mejor opción; el objetivo es que sean buenos artistas y les podamos servir. Cuando me supere su necesidad, tendrá que llegar alguien que es mejor que yo", expresó el intérprete de "Por Mujeres Como Tú".

Aunque Ángela y Leonardo confían plenamente en su papá, cuando firmaron el contrato lo cuestionaron. "Ellos mismos dudan; 'papá ¿estás teniendo el juicio correcto, ¿me estás haciendo firmar algo que es lo mejor? Todavía la hacen de tos", comentó el cantante, y al escucharlo, su hija respondió "como nos enseñaron".

La disciplina es muy importante para los Aguilar y Leonardo tuvo que aprenderlo cuando le pegó en su bolsillo. "A mí me quitó la mitad de mi sueldo porque salía tarde de los hoteles; me dijo 'la siguiente vez que salgas tarde te voy a quitar la mitad de tu sueldo y si otra vez llegas tarde, te quito todo', y yo dije '¡simón!', volví a bajar tarde y me quitó la mitad del sueldo... Ya no he llegado tarde".

Cuando se trata de disciplina, Pepe no se tienta el corazón para reprender a sus retoños. "Si yo lo estoy invitando al show, lo estoy esperando en la camioneta media hora, oye, pues ¿cómo? Te estoy haciendo un favor que estés conmigo; por lo menos llega temprano. Como papá soy un espectador, porque te duele su fracaso o te da gusto su éxito; lo que quiero es que sean felices. Respeto su vida porque no es mía; es de ellos", expresó.