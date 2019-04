Esposa de Ozzy dice que el rockero estuvo en coma tras nueva cancelación de conciertos

Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne, reveló que el ex integrante de Black Sabbath estuvo en coma por días después de un accidente de motocicleta.

En una entrevista para The Talk, Sharon comentó que el accidente pasó hace años y causó varias afectaciones al rockero.

"Se cayó en medio de la noche. Y hace años, tuvo un accidente en motocicleta y estuvo en coma durante días, tuvo lesiones en el cuello, espalda y hombros", compartió.

Tras la caída que Osbourne sufrió la semana pasada en su casa, y que fue motivo de cancelaciones adicionales, parte de las placas de metal y varillas que le fueron colocadas en el primer accidente tuvieron que ser removidas.

"Todas las varillas y metal que le pusieron en ese accidente tuvieron que ser desalojadas después de la caída. Por eso tuvimos que cancelar los conciertos de este año. Pero bueno, él está bien y eso es genial", declaró Sharon.

A principios de año, Ozzy tuvo que posponer fechas por una gripe que posteriormente se convirtió en neumonía, por lo que lamentó que tuviera que cancelar más shows.

"Las palabras no pueden expresar lo frustrado, enojado y deprimido que me siento por no poder hacer la gira", compartió el intérprete de "Crazy Train".