Escucha el tema inédito de Freddie Mercury que se acaba de lanzar

El legendario cantante de rock Freddie Mercury era ya suficientemente famoso cuando se estrenó la película “Bohemian Rhapsody”, pero la popularidad de esa cinta, sumada a los prestigiosos premios que ganó, elevaron todavía más su reputación.

Es por eso que está llamando tanto la atención el lanzamiento de un tema musical que no había sido escuchado hasta el momento de manera pública, al menos en esta versión, y que ha venido acompañado además por un nuevo videoclip, lo que causará sin duda entusiasmo entre los numerosos fans del ídolo.

“Time Waits for No One” es una pieza que no le pertenece a Queen y que podría ser definida como un esfuerzo solista de Mercury, aunque se trató en realidad de una grabación realizada para el musical “Time”, que se presentó en los escenarios a mediados de los ‘80 con considerable éxito.

Esta versión acústica fue grabada entre octubre de 1985 y enero de 1986 bajo la supervisión del reconocido artista Dave Clark, quien recuperó recientemente la pista original de voz tras una exhaustiva búsqueda y convocó al pianista que se encargó originalmente de la parte instrumental para pedirle que volviera a grabar su sección.