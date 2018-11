El Mariachi Sol de México anuncia concierto navideño  

El sábado 30 de junio, el Mariachi Sol de México no ofrecerá uno, sino dos conciertos en La Mirada Theatre for the Performing Arts (14900 La Mirada Blvd., La Mirada, CA 90638); el primero se hará a las 2 de la tarde y el segundo a las 8 de la noche.

La celebrada agrupación californiana fundada...