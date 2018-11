Drexler defiende sorpresivamente al reggaetón mientras se prepara para su participación en el Latin Grammy

Pese a que el reggaetón es un género que casi no escucha, el respetado cantautor Jorge Drexler reconoce que este ritmo tiene buenos exponentes, quienes se están ganando su lugar en la industria.

"No escucho mucho reggaetón, pero me gusta. La gente intenta plantear una especie de enemistad entre los que aparentemente hacemos canción más intelectual y los que hacen canción más física. Esa contradicción no existe, pues el ser humano es una entidad completa: intelectual, emocional, sexual. En fin...", reflexionó el uruguayo en entrevista.

Postulado a cinco Grammy Latinos, entre ellos Canción y Grabación del Año por "Telefonía" y Álbum del Año por “Salvavidas de Hielo”, el intérprete destacó las cosas positivas de la música urbana.

"Hay muchas cosas que me producen admiración del reggaetón: la capacidad de generar movimiento y la de difundirse. Tiene una fuerza física que me parece muy elogiable. Hay géneros que hoy en día están aceptados, como la samba y el blues, que empezaron siendo muy transgresores y luego fueron más aceptados", puntualizó.

Drexler, quien llegó a Las Vegas desde el lunes para ambientarse previo a la ceremonia de los Grammy Latinos, se mostró contento por el reconocimiento a su nuevo disco, grabado en parte en la Ciudad de México.

"Estoy muy orgulloso de que nos hayan dado cinco nominaciones con un disco curioso, que tiene un gran acervo de guitarras. Hay una variedad muy grande: leonas, jaranas y tololoches", apuntó.

En esta producción contó con la colaboración de Mon Laferte, Julieta Venegas, El David Aguilar y Natalia Lafourcade, entre otros artistas a quienes asegura admirar debido a sus cualidades artísticas.

Sobre la ceremonia que se realizará mañana en el MGM Garden Arena, y que iniciará su transmisión a las 17:30 horas por el canal TNT, dijo que es un espacio para fraternizar con colegas y amigos.