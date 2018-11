Cantante de Iron Maiden ataca otra vez al Salón de la Fama mientras su banda anuncia gira mundial

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, volvió a tirar dardos al Salón de la Fama del Rock & Roll e incluso manifestó que, si la banda recibiera la distinción respectiva, él se negaría por completo a ser partícipe de la inducción.

"Estoy feliz de que no estemos ahí, porque de verdad no quiero estar ahí... El rock & roll no pertenece a un mausoleo en Cleveland. Es algo que se vive y se respira. Y si lo instalas en un museo, entonces se muere. Es más que horrible; es vulgar", apuntó el cantante de la cuadrilla británica, según publicó un diario de Israel.

Desde el mes pasado, el también piloto aviador había dicho que el Salón era dirigido por "un grupo de malditos estadounidenses que no sabía de qué hablaba", lo que despertó una evidente polémica.

Las nuevas declaraciones de Dickinson llegan la misma semana en que Iron Maiden anunció nuevas fechas de conciertos para el próximo año, incluyendo una escala en México y otra en Los Ángeles, California.