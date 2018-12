Cambiará Megadeth la fórmula en letras

El cantante y guitarrista Dave Mustaine cambiará la perspectiva de las letras del próximo disco de Megadeth.

A diferencia de los temas en los que solía hablar mucho de cuestiones políticas, el líder del grupo, Dave Mustaine, optará por algo diferente en esta ocasión.

"Nos enfocaremos en hablar de un tipo de persona de un solo mundo, de las cosas que nos afectan como personas, no tanto como ciudadanos de algún gobierno o nación", dijo Mustaine.

"Si estoy cantando una canción y estoy diciendo 'Oh, tengo este problema' y tú estás en, digamos, Katmandú, me dirás '¿Sabes qué? No entiendo cómo es tener un auto, así que ¿qué me importa si tienes problemas con eso?'", comentó el también guitarrista de la banda estadounidense de thrash metal.

Se espera que el álbum sucesor de Dystopia vea la luz en 2019.