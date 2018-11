Beatriz Solís colabora con su padre ‘El Buki’, pero traza a la vez su propio camino musical

Aunque vive actualmente en Corona, California, con su esposo Billy y sus hijos Leonardo (11) y Leah (1), Beatriz Solís nació hace 29 años en Morelia, Michoacán, y antes de dedicarse a la música, desempeñó diversos trabajos muchos menos glamorosos, incluyendo el de mesera.

“Trabajé hasta en dos restaurantes y eso le llamaba la atención a quienes sabían de dónde venía yo, porque les parecía raro que lo hiciera debido a que mis papás eran tan famosos”, nos dijo la joven hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana. “Pero yo estaba buscando mi propio camino y, además, quería tener una vida normal”.

Eso no quiere decir que no le interesara la música, ni mucho menos. De hecho, empezó su propia carrera en este negocio hace ocho años; luego, grabó un primer disco que se titulaba “Ni por interesada”(2013), y que se inscribía en el estilo de banda.

“Me encantaba cantar y bailar en las presentaciones de mi escuela cuando vivía todavía en la Ciudad de México, y con el paso del tiempo, actuaba en uno que otro evento, hasta que me llegó la oportunidad de abrir un concierto de Paquita la del Barrio en el Nokia Theatre [de Los Ángeles]”, precisó.

Pero lo que tiene ahora entre manos es no solo una producción con metas mucho más altas que las de la grabación de debut, sino también una que marca un claro cambio de rumbo y que viene avalada por su propio padre, quien se ha encargado de la producción completa del material.

“El nombre del álbum, ‘Mi nueva historia’, viene justamente del hecho de que estoy practicando ahora un género diferente, y eso fue lo que motivó a mi papá a darme la idea de llamarlo así”, retomó Betty, quien destaca ahora en canciones que se inclinan hacia la balada pop con toques evidentemente ‘retro’.

Todo parece indicar que el mismo Marco Antonio tuvo que ver de algún modo con el citado cambio de estilo, porque su hija llegó a esto a través de unas composiciones que el legendario cantautor le ofreció en exclusiva luego de escucharla participar en un tema grabado al lado de su madre.

“Primero me dio dos canciones, pero de eso pasamos a muchas más y terminamos haciendo un disco completo”, recordó la vocalista. “Para mí, haber podido hacer todo esto junto a mi padre ha sido algo absolutamente increíble de lo que me siento muy orgullosa”.

Lo primero que surgió de esta grata unión fue una pieza que se llama igual que el disco, es decir, “Mi nueva historia”, que incluyó no solo los aportes de Marco Antonio en la parte creativa, sino también su voz, ya que se trató de un dúo realizado con Betty.

Luego llegó “Llévame”, un corte romántico que vino ya en una producción de Beatriz Adriana pero que, en la voz de su hija, ha alcanzado una dimensión distinta, hasta el punto de haberse convertido en la canción favorita del público que acude a sus presentaciones.

El proyecto marcó también un sincero reencuentro entre dos personas que, a pesar de tener un vínculo de sangre sumamente cercano, no habían estado tan unidas en el pasado debido al conocido divorcio de Solís y Beatriz Adriana.

“No fue ningún problema trabajar con mi padre, porque siento que no tengo nada que reclamarle; aunque es verdad que me hubiera gustado tenerlo a mi lado en momentos importantes de mi vida, todo lo que pasó fue consecuencia de problemas por los que suelen pasar los adultos y de los que no culpo a ninguno de los dos”, precisó nuestra entrevistada.

“Sé también que yo no tuve nada que ver con eso ni que podía controlarlo”, agregó. “Lo bueno es que nunca dudé del cariño de mi padre, por lo que todo eso quedó en el pasado y nos encontramos ahora enfocados en este proyecto, del que nos sentimos muy satisfechos”.

Betty sabe que habrá gente que la comparará con sus padres en el plano artístico y que hasta pensará que se está colgando de la popularidad de ambos, pero está segura de que su propuesta es novedosa y de que su forma de cantar es muy personal.